ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, फैंस ने लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना

Nov 12, 2025, 03:48 PM
ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, फैंस ने लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र कई दिनों से बीमार थे और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बुधवार को उन्हें डॉक्टर्स ने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद उनके घर के बाहर प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है और कई लोग उनके स्वास्थ्य की लंबी कामना कर रहे हैं।

अभिनेता की लोकप्रियता आज भी वैसे ही कायम है। बुधवार को उनके घर के बाहर प्रशंसकों ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया, जब उनके डिस्चार्ज होने के बाद फैंस की बड़ी भीड़ देखी गई।

सत्यवान नाम के एक प्रशंसक ने आईएएनएस से बातचीत की और बताया, "मेरा नाम सत्यवान है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला एक रिक्शा चालक हूं। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि धर्मेंद्र ठीक होकर अपने घर पर आ गए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत यहां पर अपना रिक्शा लेकर पहुंच गया।"

सत्यवान ने बताया कि वे और उनके दोस्त बचपन से धर्मेंद्र की फिल्में देखते आए हैं, जिससे वे उनसे एक गहरा लगाव महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, "उनकी पर्सनैलिटी इतनी लाजवाब है कि अचानक उनकी तबीयत के बारे में ऐसी खबर सुनना बेहद दर्दनाक है। वे इस उम्र में भी अभी तक स्विमिंग करते थे और अभी तक अच्छे थे। हम चाहते हैं कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे जल्द ही ठीक हो जाएं। मैंने उनके लिए बोर्ड भी बनाया है और उसमें लिखा है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएं।"

उन्होंने आगे कहा, "उनकी फिल्में आती रहें और वे देश-विदेश में उससे लोगों का दिल जीतते रहें। मैं आज तक धर्म जी से मिला नहीं हूं और उनके ठीक होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। मैं आज आईएएनएस के माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि वे बहुत अच्छा काम करते हैं और वे जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएं।"

एक और फैन ने कहा, "समाचार के माध्यम से उनके ठीक होने की जानकारी मिली थी, तो हमने सोचा यहां आकर देखें तो कुछ तो पता चलेगा। वैसे भी एक्टर लोग कहां दिखाई देते हैं? लेकिन धर्मेंद्र जी कई बार देखने को मिले हैं। अगर उनसे एक बार मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलना चाहेंगे। मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। उनकी तबीयत की खबर सुनकर दिल को बहुत बुरा लगा और वे तो दिलीप कुमार के अच्छे दोस्त थे। मैंने दिलीप कुमार की भी कई सारी फिल्में देखी हैं।"

