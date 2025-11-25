मनोरंजन

Dharmendra Tribute : 'धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में घर जैसा अपनापन दिया', प्रियंका ने अभिनेता को किया याद, अनुष्का ने भी किया पोस्ट

प्रियंका, सोनू, अनुष्का और राजकुमार ने धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 25, 2025, 08:15 AM
'धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में घर जैसा अपनापन दिया', प्रियंका ने अभिनेता को किया याद, अनुष्का ने भी किया पोस्ट

मुंबई: धर्मेंद्र के निधन से पूरा हिंदी सिनेमा गहरे शोक में है। उनके जाने के बाद बॉलीवुड के बड़े सितारे भावुक होकर अपने अनुभव और यादें साझा कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, अनुष्का शर्मा और राजकुमार राव ने अपनी गहरी संवेदनाएं जाहिर कीं और धर्मेंद्र को याद किया।

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र को याद किया और अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उनके करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र और उनके परिवार ने जो अपनापन दिया, वह कभी नहीं भुलाया जा सकता।

प्रियंका ने लिखा, "साल 2001 में फिल्मों से मिला मेरा पहला साइनिंग अमाउंट विजयता फिल्म्स से आया था। मैंने जो पहली हिंदी फिल्में शूट कीं थीं, उनमें से एक उनके बैनर तले उनके बड़े बेटे सनी देओल के साथ थी। जब मैं नई थी और मुंबई में किसी को नहीं जानती थी, तब धर्मेंद्र और उनके परिवार ने मुझे अपनापन महसूस कराया, जैसे मैं वर्षों से उनका हिस्सा हूं।"

प्रियंका ने लिखा, "मैं देओल परिवार को करियर की शुरुआत से जानती हूं। मैंने सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया है। यह परिवार सा लगता है, और मुझे पता है कि मैं दुनिया में कई और लोगों के साथ यही एहसास साझा करती हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, ''कुछ लोग अपनी फिल्मों से याद रखे जाते हैं और कुछ अपनी भावनाओं से, लेकिन धर्मेंद्र दोनों ही विरासतें छोड़कर गए हैं। उनकी मुस्कान, उनका करिश्मा और उनका अपनापन हर एक फ्रेम को रोशन कर देता था। उनका जाना सिनेमा के लिए बड़ा नुकसान है।''

सोनू सूद ने अपनी मुलाकातों को याद करते हुए लिखा, "धर्मेंद्र सर से मिलना मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी थी। वह अपनी सादगी, विनम्रता और मूल्यों के कारण अलग ही चमकते थे। मेरे मुंबई आकर अभिनय का करियर बनाने के फैसले के पीछे धर्मेंद्र की प्रेरणा भी शामिल थी। उनके जैसा कलाकार दोबारा पैदा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने लोगों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उनकी प्रेरणा ने लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया।"

अनुष्का शर्मा ने लिखा, "धर्मेंद्र के निधन से भारतीय सिनेमा ने एक ऐसी शख्सियत खो दी है, जिसकी गर्मजोशी, प्रतिभा और सौम्यता ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है। वह सिर्फ महान अभिनेता ही नहीं बल्कि एक बेहद विनम्र और उदार इंसान थे, जिनकी उपस्थिति जितनी बड़ी थी, उनका दिल उससे भी बड़ा था। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। ओम शांति।"

राजकुमार राव ने धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो योगदान दिया है, वह सदियों तक याद रखा जाएगा।

उन्होंने कहा, ''मुझे धर्मेंद्र जी से मिलने और उनसे फिल्मों और जीवन पर बात करने का अवसर मिला था, और वह अनुभव उनके लिए बेहद खास था। वह न सिर्फ बड़े सितारे थे बल्कि बेहद दयालु और सरल इंसान भी थे जो हर किसी से अपनेपन से मिलते थे। उनकी इंसानियत और उनका काम हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। वह सदैव लोगों के दिलों में रहेंगे और उनकी यादें हमेशा ऊर्जा देती रहेंगी।''

--आईएएनएस

 

 

Indian CinemaDharmendracelebrity-reactionsBollywood TributesEmotional Messagesentertainment newsFilm Industry

Related posts

Loading...

More from author

Loading...