Bollywood In Russia : रूस में भारतीय फिल्मों का जादू बरकरार, मास्को समेत कई शहरों में बढ़ रहे बॉलीवुड फैन क्लब

मुंबई: रूस में बॉलीवुड की लोकप्रियता आज भी लगातार बनी हुई है। चाहे वह मास्को की हलचल भरी सड़कों की बात हो, सेंट पीटर्सबर्ग के ऐतिहासिक स्थलों की, या कजान की सांस्कृतिक विरासत की, भारतीय फिल्मों के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ टूट रहा था, तब भारतीय सिनेमा रूस में तेजी से लोकप्रिय हुआ। उस समय हॉलीवुड फिल्मों के बीच भारतीय फिल्मों ने एक अलग जगह बनाई।

इन फिल्मों की रंगीन तस्वीरें, भावनात्मक कहानी और यादगार गीत रूसियों के दिल में बस गए। भारतीय सिनेमा के प्रति यह प्यार आधुनिक समय में और भी सक्रिय रूप ले चुका है।

मास्को में बॉलीवुड प्रेमियों का उत्साह देखने लायक है। यहां कई फैन क्लब हैं, जहां लोग नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी पसंदीदा फिल्मों और कलाकारों पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, 'मास्को बॉलीवुड फैन क्लब' हर महीने हिंदी फिल्में दिखाता है और उन्हें डिस्कस करता है। क्लब में युवा और बुजुर्ग दोनों ही हिस्सा लेते हैं। युवा सदस्य खासकर बॉलीवुड के नए गानों और डांस स्टाइल पर ध्यान देते हैं, जबकि बुजुर्ग सदस्य पुराने हीरो और क्लासिक फिल्मों की यादें साझा करते हैं। यह न केवल फिल्मों के प्रति प्यार को बढ़ाता है, बल्कि रूस और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करता है।

सेंट पीटर्सबर्ग में बॉलीवुड का प्रभाव थोड़ा अलग है। यहां लोग केवल फिल्मों को देखने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि बॉलीवुड के गानों और डांस का अभ्यास भी करते हैं। 'सेंट पीटर्सबर्ग डांस ग्रुप' इसका अच्छा उदाहरण है। यह समूह न केवल अपने शहर में बल्कि अन्य रूसी शहरों में भी प्रदर्शन करता है। समूह के सदस्य बॉलीवुड गानों के डांस स्टेप्स करने की प्रैक्टिस करते हैं। इन डांस ग्रुप्स के प्रदर्शन में रंग-बिरंगे कपड़े और जोशीला अंदाज देखने को मिलता है, जो रूसियों में भारतीय संस्कृति के प्रति एक खास आकर्षण पैदा करता है।

कजान में बॉलीवुड प्रेम और भी व्यापक रूप में दिखाई देता है। यहां बॉलीवुड सिनेमा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें नए और पुराने दोनों तरह की भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। फेस्टिवल में फिल्म प्रदर्शन के साथ-साथ कलाकारों की बातचीत, प्रश्न-उत्तर सत्र और संगीत कार्यक्रम भी होते हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में आयोजित कजान बॉलीवुड फेस्टिवल में चार दिन तक विभिन्न फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई और हजारों लोग शामिल हुए। फेस्टिवल में उपस्थित दर्शक न केवल फिल्मों का आनंद लेते हैं, बल्कि भारतीय भोजन और संस्कृति से भी परिचित होते हैं।

--आईएएनएस