Dharmendra Funeral : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 'ही-मैन' को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन के साथ ही उमड़ा पूरा बॉलीवुड

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी, श्मशान में भावुक वातावरण
Nov 24, 2025, 05:50 PM
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 'ही-मैन' को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन के साथ ही उमड़ा पूरा बॉलीवुड

मुंबई: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन पूरे बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर में अंतिम सांस ली। उनकी मौत से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा सिनेमा जगत सदमे में है। मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचे।

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पर पहुंची। बेटी ईशा देओल भी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए श्मशान घाट आईं। ईशा के चेहरे पर पिता को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे। धर्मेंद्र के पोते करण देओल भी अपने दादा को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे।

बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन और नाती अगस्त्य नंदा के साथ श्मशान पहुंचे। आमिर खान भी वहां नजर आए।

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी श्मशान घाट पहुंचे।

संजय दत्त ने भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार को भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में देखा गया। सुपरस्टार सलमान खान भी नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे।

इसके अलावा, अभिनेता जायेद खान, फिल्म निर्माता सलीम खान और अभिनेत्री शबाना आजमी भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभी भी बॉलीवुड हस्तियों का आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक सभी नम आंखों और दुखी मन के साथ धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। श्मशान घाट का माहौल बेहद भावुक और संवेदनशील हो गया है। बड़ी संख्या में आम लोग भी श्मशान घाट के सामने पहुंचे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

