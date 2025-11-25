मनोरंजन

Ram Mandir Flag Ceremony : 'ये हमारा सौभाग्य है', राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण देख गदगद हुए फिल्मी सितारे

राम मंदिर ध्वजारोहण पर बॉलीवुड सितारे भावुक होकर श्रद्धा व्यक्त करते दिखे
Nov 25, 2025, 05:14 PM
मुंबई: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ‘धर्म ध्वज’ फहराया गया। ध्वजारोहण समारोह पूरा हो गया। इस मौके पर साधु-संतों के साथ फिल्म जगत के सितारे भी भावुक नजर आए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, यह दृश्य देखकर एक्टर अनुपम खेर, कंगना रनौत, रवि किशन, अरुण गोविल समेत अन्य एक्टर्स खुश और उत्साहित नजर आए। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक्टर्स ने श्रद्धा और खुशी जाहिर की।

फिल्म निर्माता-निर्देशक और अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का ध्वजारोहण करते हुए वीडियो पोस्ट किया और लिखा, ''जीवन में अयोध्या में हमें श्रीराम मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांपते हाथ और आंखों में अश्रुओं की हल्की सी धारा हजारों-लाखों श्रद्धालुओं और राम भक्तों के बलिदान की गाथा कहते हैं। जय श्री राम।''

रामानंद सागर के धार्मिक टीवी शो 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाकर घर-घर में लोकप्रिय हुए अभिनेता और राजनेता अरुण गोविल ने मंदिर की खूबसूरत तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, ''जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।''

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर श्री राम मंदिर की तस्वीरें पोस्ट करके लिखा, ''जय श्री राम।''

अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने एक्स हैंडल पर लिखा, ''धर्म का संधान, नव युग का आह्वान।''

पवन कल्याण ने राम मंदिर में ‘धर्म ध्वज’ फहराए जाने को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने हमें सहिष्णुता, भाईचारा और प्रकृति-प्रेम सिखाया, जबकि संविधान ने आधुनिक भारत को एकता और लोकतंत्र दिया।

अयोध्या राम मंदिर में फहराया गया भव्य ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है। तिकोने ध्वज पर चमकते सूरज की तस्वीर अंकित है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ 'ओम' लिखा है। पवित्र भगवा झंडा रामराज के आदर्शों के संदेश की तरह है।

--आईएएनएस

 

