Bollywood Songs : आशी सिंह ने 'उफ्फ… ये लव है मुश्किल' के कलाकारों के साथ शेयर किया वीडियो

आशी सिंह ने टीम के साथ बनाया ट्रेंडिंग गाने पर रील, फैंस हुए दीवाने
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 09, 2025, 12:04 PM
आशी सिंह ने 'उफ्फ… ये लव है मुश्किल' के कलाकारों के साथ शेयर किया वीडियो

मुंबई: अभिनेत्री आशी सिंह इन दिनों 'उफ्फ… ये लव है मुश्किल' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में शो के बाकी कलाकारों के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह शो के कलाकारों के साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग 'कहीं आग लगे लग जावे' पर रील बनाती नजर आ रही हैं।

आशी ने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है और गाने के बोल के साथ सटीक एक्सप्रेशन के साथ हुक स्टेप्स करती नजर आ रही हैं। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "टूटे दिल की पीड़ सही न जाए।"

फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "रील की दुनिया में आपका स्वागत है।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "पहली रील टीम के साथ।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "गजब!"

यह गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स भी इस पर वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले टीवी सीरियल 'अनुपमा' फेम अभिनेत्री रूपाली गांगुली, माधुरी दीक्षित और कई सेलेब्स इस पर रील बना चुके हैं।

'कहीं आग लगे लग जावे' गाना साल 1999 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ताल' का है, जिसे आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। इसमें आनंद बक्शी के बोल हैं और एआर रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आशी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह सोनी टीवी में प्रसारित रोमांटिक-कॉमेडी शो 'उफ्फ… ये लव है मुश्किल' में नजर आ रही हैं। सीरियल में वह और अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया मुख्य भूमिका में हैं।

सीरियल में आशी कैरी की भूमिका निभा रही हैं, जो एक महत्वाकांक्षी और जिंदादिल युवती है। उसकी परवरिश दिल्ली के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुई है। कम उम्र में ही उसने अपने तीन छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली थी, और आज वह आत्मनिर्भर और अपने सिद्धांतों पर अडिग है। वह वकील बनने की राह पर है।

इस शो में अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया 'युग' नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं। वह पेशे से वकील है, लेकिन अतीत में हुए दर्दनाक हादसों के कारण वह महिलाओं को शक की निगाहों से देखता है।

शो में दोनों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिलती है।

 

 

