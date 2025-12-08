Bobby Deol Tribute : 'बचपन से ही आप मेरे हीरो हैं,' पिता धर्मेंद्र को बेटे बॉबी देओल ने बताया अपना असली सुपरहीरो

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल का निधन हाल ही में 24 नवंबर को हुआ था। उनके निधन से देओल परिवार और हिंदी सिनेमा में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है।

आज उनके जन्मदिवस के मौके पर उन्हें हर कोई याद कर रहा है। पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल के बाद अब उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने अपने पिता को याद किया है। उन्होंने अपने पिता को अपने बचपन का हीरो बताया है।

बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वे अपने पिता के साथ बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे पापा और हमारे प्यारे धरम, आपकी सोच में मैं ये लिख रहा हूं। दुनिया भर में इतना प्यार नहीं जितना, आपने हम सभी को दिया। हर मुस्कुराहट, हर टपकते आंसू में साथ निभाया, हर मुश्किल में हाथ बढ़ाया और ऐसा सिर्फ हमारे धरम कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "आप स्टार बनें तो सबको साथ लेकर हाथ थाम के आगे बढ़ें, किसी का हाथ नहीं छोड़ा। आपने पंजाब का, साहनेवाल का और देश का नाम रोशन किया है। ही-मैन हो आप सब के लिए थे, लेकिन बचपन से ही आप मेरे हीरो हैं। आप ही से हमने सपने देखना सीखा, आप ही से हमने आत्मविश्वास सीखा, और आपके संस्कार से हम देओल बने।

धर्मेंद्र का अपने बच्चों सनी देओल और बॉबी देओल से गहरा नाता था। बॉलीवुड में दोनों बेटों को डेब्यू कराने के लिए अभिनेता ने बहुत मेहनत की थी और उन्हें एक्टिंग के गुण भी सिखाए थे। अपने करियर की शुरुआत में सनी देओल ने अपनी फिल्म 'बेताब' की डबिंग करने के बाद पिता धर्मेंद्र के कहने पर फिल्म की पूरी डबिंग दोबारा की थी। धर्मेंद्र को फिल्म में सनी की डबिंग पसंद नहीं आई थी और उन्होंने अपने सामने बैठाकर सनी से दोबारा डबिंग कराई थी। उस वक्त सनी इतना थक जाते थे कि काम को टालने की कोशिश करते थे लेकिन धर्मेंद्र रोज शाम को उन्हें दोबारा काम पर लगा देते थे।

यह फिल्म सनी के करियर की पहली फिल्म थी, और उन्हें काम का इतना अनुभव भी नहीं था। इस फिल्म में वे अमृता सिंह के साथ लीड रोल में थे। फिल्म अपने रिलीज के समय की बड़ी हिट बनकर उभरी थी।

--आईएएनएस