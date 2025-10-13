Bobby Deol New Film : बॉबी देओल बनेंगे ‘प्रोफेसर व्हाइट नॉइज’, 19 अक्टूबर को ला रहे हैं नई फिल्म

मुंबई: बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल दीपावली से पहले बॉक्स ऑफिस पर अपनी नई फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। इस फिल्म में वह ‘प्रोफेसर व्हाइट नॉइज’ का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ गया है।

आर्यन खान के निर्देशन में बनी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा बटोरने के बाद वह अब एक नए किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उनके किरदार और रिलीज डेट का खुलासा हो गया है।

अपनी आगामी फिल्म में बॉबी देओल एक प्रोफेसर की भूमिका में दिखाई देंगे। यह 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसका पोस्टर शेयर करते हुए बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू होने वाला है, 19 अक्टूबर।"

उन्होंने ‘आग लगा दे’ हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। इस पोस्टर में बॉबी देओल काले चश्मे, लंबे बाल, बैंगनी शर्ट और कोट पहने हुए गंभीर मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

उनका लुक देख सोशल मीडिया पर फैंस कंफ्यूज नजर आए। किसी को लगा यह उनकी आने वाली फिल्म 'अल्फा' का लुक है। इस फिल्म में वह एक जासूस की भूमिका निभा सकते हैं। लोग इस पर कमेंट कर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स को इसे देखकर 'मनी हीस्ट' के प्रोफेसर की याद आ गई।

इस फिल्म का नाम तो पता नहीं है, लेकिन अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' में बॉबी देओल एक खलनायक भूमिका में दिखाई देंगे। इसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ भी हैं। इसकी एक झलक ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के आखिरी सीन में दिखाई गई थी।

इसमें बॉबी देओल एक युवा लड़की के हाथ पर एक चित्र बनाते हुए दिखे। जब वह लड़की पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो बॉबी देओल कहते हैं, "अल्फा। पहला, सबसे तेज, सबसे मजबूत।"

इसे देखने के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि यह फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट के बचपन का सीन हो सकता है। बताया जा रहा है कि 'अल्फा' आने वाले क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है।