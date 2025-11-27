बनारस पहुंच धनुष को आई 'रांझणा' की याद, शेयर किया कुंदन से शंकर बनने का सफर

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। कृति सेनन और साउथ सुपरस्टार धनुष स्टारर एक्शन-रोमांस ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

रिलीज से पहले फिल्म की पूरी स्टारकास्ट बनारस पहुंची, जहां बनारस की तंग गलियां, गंगा घाट और वहां के लोगों को देखकर धनुष को रांझणा के कुंदन की याद आ गई। एक्टर ने कुंदन से शंकर बनने का सफर सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

अभिनेता धनुष ने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कुछ फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वे कभी गंगा के घाट पर शांति से बैठे दिख रहे हैं, तो कभी उस पुराने घर के दरवाजे पर बैठे दिख रहे हैं, जहां से उनके कुंदन बनने की शुरुआत हुई थी। प्यारी फोटो को पोस्ट कर रांझाणा के कुंदन ने लिखा, "यादों की गलियों में सैर, कुंदन का सफर यहां से ही शुरू हुआ। एक ऐसा किरदार जो एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद मेरे अंदर जिंदा है। बनारस की तंग गलियों में आज भी कुंदन का नाम गूंजता है; जब लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं तो मैं आज भी मुस्कुरा देता हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "अब उन्हीं गलियों से गुज़रना, उसी घर के सामने बैठना, उसी चाय की दुकान से चाय की चुस्की लेना और पवित्र गंगा के किनारे चलना मुझे कुंदन की याद दिला रहा है। ये एक किरदार को संपूर्ण करता है, लेकिन अब कुंदन नहीं, शंकर का समय आ गया है।"

बता दें कि फिल्म 'रांझणा' साल 2013 में आई थी। फिल्म में धनुष ने बनारस के एक तरफा प्यार में डूबे आशिक कुंदन का रोल प्ले किया था, जो जोया का प्यार पाने के लिए उसके घर के सारे काम करता है, लेकिन जोया कुंदन को सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है, प्रेमी नहीं। एकतरफा प्यार के जुनून में कुंदन सारी हदे पार कर देता है और आखिरी अंजाम में मौत मिलती है। फिल्म ने पर्दे पर भी कमाल किया और घरेलू स्तर पर लगभग 60 करोड़ की कमाई की, जबकि विश्व भर में फिल्म ने लगभग 87 करोड़ का कलेक्शन किया था।

अब 'रांझणा' के कुंदन जैसी उम्मीद भी 'तेरे इश्क में' शंकर से की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' एक हफ्ते बाद फिल्म की रफ्तार को कम कर सकती है। दोनों की फिल्में एक दूसरे के कलेक्शन पर असर डालेंगी।

बता दें कि बीते बुधवार को फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर लॉन्च बनारस में रखा गया था, जहां पूरी टीम पहुंची थी। कृति और धनुष ने गंगा में बोटिंग की फोटोज भी पोस्ट की थीं और फिल्म का प्रमोशन भी किया।

