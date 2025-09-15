बोनी कपूर ने पीएम मोदी के साथ अपने सबसे यादगार पल के बारे में बताया

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने सबसे यादगार पलों में से एक साझा किया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक निजी मुलाकात को याद किया, जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी।

बोनी कपूर ने सोमवार को एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री का एक साधारण सा इशारा, उन्हें नाम से पहचानना और गर्मजोशी से अभिवादन करना, मोदी की विनम्रता और नेतृत्व क्षमता के अद्भुत मिश्रण को दर्शाता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री की विनम्रता की प्रशंसा करते हुए एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने लिखा, "हैशटैग मायमोदीस्टोरी लखनऊ में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक थी। खचाखच भरे सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वे दर्शकों का अभिवादन करने के लिए मंच से नीचे उतरे। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे मेरे पास आए, मुझे नाम से पुकारा और इतने आत्मीयता और सम्मान के साथ मेरा अभिवादन किया कि मैं बहुत प्रभावित हुआ।"

बोनी कपूर ने कहा, "उस साधारण से भाव ने बहुत बड़ा अर्थ छिपाया। भारत के प्रधानमंत्री एक अरब से ज्यादा आबादी वाले देश का नेतृत्व कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से पहचानने का प्रयास किया। उस पल मुझे न सिर्फ स्वीकारा गया, बल्कि महसूस हुआ कि मुझे देखा जा रहा है। सत्ता के इतने बड़े पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए इतनी विनम्रता रखना दुर्लभ है, लेकिन पीएम मोदी इसे बहुत स्वाभाविक रूप से करते हैं।"

बोनी कपूर ने आगे कहा, "मेरे लिए, उस पल ने नरेंद्र मोदी के सार को अभिव्यक्त किया। एक ऐसा नेता जो विश्व मंच पर भारत के गौरव का प्रतीक है, फिर भी लोगों से गहरे व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की क्षमता हमेशा अपने साथ रखता है। यही उनके नेतृत्व को असाधारण बनाता है, कद और सादगी, शक्ति और विनम्रता का मिश्रण। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर मैं कामना करता हूं कि वे इसी अटूट दृढ़ संकल्प और लोगों के साथ गहरे व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ देश का नेतृत्व करते रहें।"

बोनी कपूर ने वीडियो में यह कहा, "मैं मोदी से पहली बार लखनऊ में मिला था, जब उत्तर प्रदेश में एक शिखर सम्मेलन था। वे मंच पर थे और हम नीचे सभागार में थे। मैं भी दर्शकों में शामिल था। जब वे नीचे आए तो उन्होंने वहां कुछ लोगों से मुलाकात की। उसी दौरान उन्होंने मेरा नाम पुकारा और मेरे पास आकर मुझसे हाथ मिलाया और मुझे शुभकामनाएं दीं। मुझे लगा कि यह अभिवादन और मुलाकात का एक बहुत ही गर्मजोशी भरा तरीका था।"

उन्होंने कहा, "और यह बात कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, जो मुझे बहुत प्रभावित कर गई। यहां एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर किसी को उनके नाम से जानते हैं। मैं खुद को इतना लोकप्रिय नहीं मानता। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने मुझे मेरे नाम से पुकारा और मुझसे मिलने आए और मुझसे हाथ मिलाया। वास्तव में मैं आज भी कभी-कभी उस हथेली में गर्मजोशी महसूस करता हूं, जिससे उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझसे हाथ मिलाया। यह उनके खुले विचारों को दर्शाता है।"

बोनी कपूर ने कहा, "उन्होंने यह तय नहीं किया कि किसे बुलाना है और किसे नहीं। उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया और हर वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया। यह उनकी उदारता को दर्शाता है। और साथ ही, वह चाहते थे कि हर कोई यह महसूस करे कि वे आज उनकी वजह से ही यहां हैं।उन्होंने जहां भी यात्रा की, उनकी उपस्थिति हमेशा विस्मयकारी रही।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार में एक बड़े टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करके अपना 75वां जन्मदिन मनाने वाले हैं।

--आईएएनएस

डीकेपी/