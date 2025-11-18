मनोरंजन

बोनी कपूर ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ

Nov 18, 2025, 04:37 AM

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश-दुनिया में अपनी भव्यता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह देश के इतिहास और राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है। हाल ही में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने इस स्मारक का दौरा किया और सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया।

बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, ''स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करना मेरे लिए सम्मान, सौभाग्य और एक लंबे समय से संजोए हुए सपने के पूरे होने जैसा है। यह वास्तव में एक अजूबा है। दुनियाभर के लोग न सिर्फ इसके आकार और खूबसूरती से प्रभावित होंगे, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की आकर्षक बनावट से भी मोहित हो जाएंगे।''

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए आगे लिखा, ''यह पूरा प्रोजेक्ट पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। सरदार पटेल का व्यक्तित्व और योगदान इस प्रतिमा के माध्यम से नए युग में और भी जीवंत रूप में सामने आता है।''

उन्होंने सरदार पटेल को भारत का आयरन मैन बताते हुए उनकी विरासत को सम्मान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक के माध्यम से उनके संघर्ष और उनकी भूमिका को नई पीढ़ी के सामने बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 2018 में जनता के लिए खोला गया था। यह न सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि गुजरात की पहचान और भारत के गौरव का भी प्रतीक बन चुका है।

बोनी कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'नो एंट्री 2' को लेकर चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में पहले वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर को एक साथ लाने का प्लान था, लेकिन वरुण और दिलजीत इस प्रोजेक्ट से अलग हो चुके हैं, हालांकि इस बारे में मेकर्स की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

