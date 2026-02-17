मनोरंजन

Aditya Dhar Film Controversy : 'धुरंधर 2' शूटिंग में नियम तोड़ने पर बीएमसी सख्त, बी62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश

हाई-सिक्योरिटी जोन में शूटिंग पर कार्रवाई, जुर्माने का प्रस्ताव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 17, 2026, 11:02 PM
'धुरंधर 2' शूटिंग में नियम तोड़ने पर बीएमसी सख्त, बी62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश

मुंबई: आदित्य धर की मोस्टअवेटेड स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (धुरंधर 2) की शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों के बार-बार उल्लंघन के आरोप में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

आदित्य धर की प्रोडक्शन कंपनी बी62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए बीएमसी के ए-वार्ड कार्यालय ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) को पत्र लिखकर स्टूडियो पर राज्य के सिंगल-विंडो फिल्मिंग पोर्टल के माध्यम से शूटिंग पर स्थायी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। आरोप हैं कि 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान कई बार नियम तोड़े गए।

जानकारी के अनुसार, हाई-सिक्योरिटी जोन में जलती हुई मशालों का इस्तेमाल किया गया, जिसे गंभीर सुरक्षा चूक माना गया। मुंबई पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उपकरण जब्त कर लिए गए। इसके अलावा, क्रू मेंबर्स ने बिना अनुमति लोकेशन बदली और एक इमारत की छत पर शूटिंग की, जहां के लिए नगर निगम की जरूरी परमिशन नहीं ली गई थी। इसके अलावा, सेट पर खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल और दो जेनरेटर वैन चलाने का भी आरोप है, जिनके लिए स्थानीय प्रशासन से वैध मंजूरी नहीं थी।

बीएमसी ने पहले ही प्रोडक्शन की 25 हजार रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली है और अतिरिक्त 1 लाख का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है।

'धुरंधर 2' (धुरंधर: द रिवेंज) साल 2025 में रिलीज ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' की सीक्वल है। आदित्य धर लिखित, निर्देशित और सह-निर्मित यह फिल्म जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बन रही है। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, जबकि संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी सहित कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में शामिल हैं।

यह स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी, यह न केवल हिंदी बल्कि तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में पैन-इंडिया रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

Indian cinema newsEntertainment Industry IndiaAditya DharDhurandhar 2Jio StudiosMumbai Film Shoot ControversyRanveer SinghB62 StudiosBMC Mumbaibollywood news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...