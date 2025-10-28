बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक 'मस्ती 4' का धमाकेदार पोस्टर रिलीज

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त 'मस्ती' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सोमवार को मेकर्स ने जानकारी दी कि फिल्म का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज होने वाला है, जिसे देख प्रशंसक और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर जारी किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "वे बड़े, हिम्मती और ज्यादा शरारती हैं। मस्ती का तूफान वापस आ गया है। ट्रेलर मंगलवार को रिलीज होगा।"

फिल्म 'मस्ती-4' का निर्देशन और लेखन मिलाप जावेरी ने किया है। इसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की वही आइकॉनिक तिकड़ी एक बार फिर अमर, गीत और प्रेम के किरदारों में नजर आएगी। पोस्टर में तीनों के साथ श्रेया शर्मा, रुही सिंह और एलनाज नोरोजी भी नजर आएंगी। इसके अलावा, फिल्म में तुषार कपूर, शाद रंधावा और निशांत मलकानी जैसे सितारे भी हंसी का डबल डोज देते दिखेंगे।

वहीं, पोस्टर की टैगलाइन है, 'भारत की नंबर-1 सबसे शरारती फ्रेंचाइजी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है', जो कि साफ दर्शाती है कि फिल्म में हंसी, पागलपन और भरपूर मनोरंजन देखने को मिलेगा। 'मस्ती-4' 21 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

फिल्म को वेवबाउंड प्रोडक्शन और जी स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे मारुति इंटरनेशनल और बालाजी टेलीफिल्म्स के सहयोग से बनाया गया है। ए. झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया (वेवबाउंड प्रोडक्शन), इंद्र कुमार, अशोक ठकेरिया (मारुति इंटरनेशनल), शोभा कपूर, एकता कपूर (बालाजी मोशन पिक्चर्स), और उमेश बंसल मिलकर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं।

वहीं, मिलाप जावेरी के सिग्नेचर ह्यूमर, अपनी पसंदीदा तिकड़ी की वापसी और नए स्टारकास्ट के धमाकेदार जुड़ाव के साथ, 'मस्ती 4' अब तक की सबसे मजेदार और एंटरटेनिंग बॉलीवुड कमबैक साबित होगी।

फिल्म की शूटिंग यूके और मुंबई में हुई है। यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी।

'मस्ती' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।

इसके बाद 'ग्रैंड मस्ती' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' जैसे सीक्वल आए।

