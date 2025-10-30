मनोरंजन

बॉलीवुड के 'बैड बॉयज' का रियूनियन, रजा मुराद ने शेयर की रंजीत, किरण कुमार और गुलशन ग्रोवर संग फोटो

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 01:15 PM

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा में खलनायकों का भी एक दौर था, जिनकी झलक से भी दर्शकों की सांसें थम जाती थीं। इन्ही में से थे रंजीत, रजा मुराद, किरण कुमार और गुलशन ग्रोवर। भले ही ये अब सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आते हैं, लेकिन एक समय था, जब सिल्वर स्क्रीन पर इनका खूब बोल-बाला था।

इसी बीच दर्शकों को पुराने दौर के विलेन की याद दिलाने के लिए अभिनेता रजा मुराद ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर पोस्ट की, उसमें रजा मुराद के साथ किरण कुमार और गुलशन ग्रोवर भी नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने पोस्ट कर मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा, "भारत के चार सबसे शरीफ, सीधे-सादे मासूम भोले-भाले महापुरुष।"

बता दें कि हिंदी सिनेमा में एक खलनायकी का दौर था, जब कुछ चुनिंदा चेहरे विलेन का दमदार रोल निभाते थे। इन्हीं में से थे रजा मुराद, किरण कुमार और गुलशन ग्रोवर। इन्होंने खलनायक बनकर काफी नाम कमाया। जहां रंजीत खतरनाक विलेन के तौर पर जाने जाते थे, तो रजा मुराद की दमदार आवाज ही दर्शकों को चुप करा देती थी। ऐसे ही किरण कुमार की उपस्थिति ही काफी होती थी और गुलशन ग्रोवर एक 'बैड मैन' थे, जिन्होंने विलेन के किरदार इतनी शिद्दत से निभाए कि अपनी खलनायक की छवि को नहीं तोड़ पाए। उनकी 'बैडमैन' इमेज अपने आप में एक ब्रांड भी बन गई।

हालांकि, चारों को एक साथ किसी भी फिल्म में साथ में नहीं देखा गया है, लेकिन रजा, गुलशन और रंजीत साल 1997 की एक्शन फिल्म 'शपथ' में साथ नजर आ चुके हैं। फिल्म का निर्देशन राजीव बब्बर ने किया था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, रम्या कृष्णा और शक्ति कपूर मुख्य भूमिका में थे। 12 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई 'शपथ' बॉक्स ऑफिस पर सेमी-हिट साबित हुई। इसमें खलनायकों ने शानदार काम किया था।

अभिनेता रजा मुराद जल्द ही सीरीज 'फर्स्ट कॉपी-2' में नजर आएंगे। इसका निर्देशन फरहान पी. जम्मा ने किया है। सीरीज में क्रिस्टल डिसूजा, गुलशन ग्रोवर, साकिब अयूब, आशी सिंह, मेयांग चांग, इनाम उल हक और रजा मुराद जैसे कलाकार नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...