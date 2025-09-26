बैलून शेप की स्कर्ट में नोरा का सिजलिंग लुक कर देगा घायल, दुबई में दिखाई अदाएं

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। ग्लोबल स्टार नोरा फतेही ने यो-यो हनी सिंह और रैपर-सिंगर बादशाह दोनों के साथ बैक-टू-बैक हिट दिए हैं। एक्ट्रेस ने बादशाह के साथ सॉन्ग "ओ मामा तितम्मा" और यो-यो हनी सिंह के गाने "आई एम सो रिच" में अपनी आवाज दी है।

दोनों ही गाने सोशल मीडिया पर हिट साबित हुए हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस की यूनिक ड्रेस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

नोरा दुबई में गॉर्जियस ड्रेस पहनकर अपने फैशन का जलवा बिखेर रही हैं। डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और अपनी शानदार बैलून ड्रेस में ढेर सारी फोटोज पोस्ट की हैं। एक्ट्रेस ने रेड ऑफ शोल्डर अपर के साथ बैलून शेप की स्कर्ट पहनी है। इसके साथ एक्ट्रेस ने चेक वाली स्किन टाइट जैकेट भी कैरी की है।

एक्ट्रेस का लुक काफी अलग और शानदार है। एक्ट्रेस ने अपने बालों को यूनिक तरीके से स्टाइल किया है और कानों में सिंगल डायमंड ईयर ईयररिंग पहने हैं। जो भी नोरा को इस लुक में देख रहा है, वह खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहा है।

एक यूजर ने नोरा की तारीफ कर लिखा, "वाऊ...बिल्कुल डॉल लग रही हो।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "प्रिंसेस, आप हमेशा अपनी आकर्षक और मनमोहक फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर टॉप पर रहती हैं, आप हमेशा अपनी खूबसूरत और मनमोहक सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध करती हैं।

नोरा फिलहाल दुबई में डिजाइनर राहुल मिश्रा के डेब्यू शो में हैं, जहां उन्होंने उन्हीं की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी है। एक्ट्रेस बताती हैं कि ज्यादातर चेक पैटर्न का इस्तेमाल केजुअल या मद्रास टाइप आउटफिट में होता है, लेकिन राहुल ने चेक पैटर्न को जैकेट में यूज करके ग्लैमरस बना दिया है। इस ड्रेस में सबसे ज्यादा मुझे ये बैलून स्कर्ट पसंद आई है, मैं इसे पहनकर अच्छे से घूम भी सकती हूं। एक्ट्रेस इस ड्रेस में काफी खुश लग रही हैं।

--आईएएनएस

पीएस/जीकेटी