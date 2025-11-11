बिल्कुल ठीक हैं धर्मेंद्र, निधन की खबरों को ईशा देओल ने बताया अफवाह

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र देओल के निधन की खबरें आ रही हैं, लेकिन परिवार की तरफ से इन खबरों को गलत बताया गया है। धर्मेंद्र देओल की बेटी ईशा देओल ने खुद सोशल मीडिया पर अपने पिता की हेल्थ अपडेट साझा की है।

अभिनेता धर्मेंद्र की खराब तबीयत के बीच उनके निधन की खबरों पर ईशा ने बताया कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वे रिकवरी कर रहे हैं।

ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और लिखा है, "मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही सक्रिय चल रही है और गलत खबरें फैला रही है। मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें। पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें।"

ईशा के पोस्ट के बाद अभिनेता को चाहने वाले फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इससे पहले सनी देओल की टीम और हेमा मालिनी ने भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो धर्मेंद्र देओल के लिए प्रार्थना करें।

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा था, "मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूँ, जो अस्पताल में निगरानी में हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं। मैं आप सभी से उनके कल्याण और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का अनुरोध करती हूं।"

बता दें कि धर्मेंद्र देओल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, और कल से ही उन्हें देखने के लिए बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पहुंच रहे हैं। देर रात सलमान खान, शाहरुख खान, आर्यन खान, और अमीषा पटेल जैसे स्टार्स को अस्पताल में देखा गया था। सभी के चेहरे नम थे। एक हफ्ते पहले भी अभिनेता की ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। बताया गया था कि एक्टर अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे।

