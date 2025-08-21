मनोरंजन

'बालिका बधू' के 49 साल पूरे, अमित कुमार को ऐसे मिला था सुपरहिट गाना 'बडे़ अच्छे लगते हैं'

Aug 21, 2025, 08:33 AM
'बालिका बधू' के 49 साल पूरे, अमित कुमार को ऐसे मिला था सुपरहिट गाना ‘बडे़ अच्छे लगते हैं’

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। 1976 में आई 'बालिका बधू' हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से एक है। इसे तरुण मजूमदार ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म इसी नाम से आई बंगाली नॉवेल पर आधारित थी।

फिल्म में रजनी शर्मा ने एक बातूनी बाल-वधू का किरदार निभाया था। वहीं, सचिन पिलगांवकर उनके पति के रोल में दिखे थे, जो बहुत ही गंभीर और शर्मीले स्वभाव के थे।

इस फिल्म का गाना 'बड़े अच्छे लगते हैं' काफी हिट हुआ। आज भी इस गाने को लोग गाते-गुनगुनाते हैं।

यह गाना अमित कुमार का पहला गाना भी था। आर.डी. बर्मन ने इस गाने का म्यूजिक दिया था। अमित कुमार, यानी किशोर कुमार के बेटे, को ये गाना कैसे मिला, इसका किस्सा भी बहुत मजेदार है।

एक इंटरव्यू में अमित कुमार ने इसके बारे में बताया था।

अमित कुमार कहते हैं, “पंचम दा ने मेरे पिता को फोन किया और अगली सुबह मुझे रिकॉर्डिंग के लिए भेजने को कहा। मेरे पिता ने कहा, ‘रिकॉर्डिंग में वो क्या करेगा?’ पंचम ने कहा कि मुझे शक्ति सामंत द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए एक गाना गाना है और उन्हें एक कच्ची आवाज चाहिए। मेरे पिता ने कहा, ‘मैं किस खेत की मूली हूं? जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हें मेरे बेटे की क्या जरूरत है?'"

अमित आगे कहते हैं, "पंचम दा ने समझाया कि उन्हें एक 17 साल के लड़के जैसी आवाज चाहिए। मेरे पिता वास्तव में मेरे लिए बहुत खुश थे। मैंने ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ गाना गाया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना लोकप्रिय हो जाएगा। यह ‘चिकनी चमेली’ की तरह रातोंरात लोकप्रिय नहीं हुआ। इसे लोकप्रिय होने में तीन साल लगे। आज यह घर-घर में गूंजने वाला गाना है। ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ ने मुझे किशोर कुमार का बेटा होने से कहीं आगे एक पहचान दी, और मैं इसका पूरा श्रेय पंचम को देता हूं। उन्होंने मुझे अपने पिता की नकल करने से मना किया। उन्होंने कहा कि कोई भी उनके जैसा नहीं गा सकता। उन्होंने कहा, ‘अपनी आवाज में गाओ।’ मैंने ऐसा ही किया।”

