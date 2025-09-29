मनोरंजन

ब्लैक आउटफिट में श्रेया घोषाल का स्टनिंग लुक, स्टाइलिश अंदाज से लूटा दिल

Sep 29, 2025, 08:37 AM

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर गायिका श्रेया घोषाल अपनी मधुर आवाज के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज से भी प्रशंसकों का दिल जीतती रहती हैं। सोमवार को उन्होंने कुछ ऐसा ही किया।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनका अनोखा और आकर्षक लुक देखने को मिला।

तस्वीरों में श्रेया ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। उन्होंने साड़ी और वेस्टर्न स्टाइल का शानदार मिश्रण पहन रखा है।

उन्होंने काले रंग का टॉप पहना, जो नेट का है और जिस पर पोल्का डॉट्स का डिजाइन बना हुआ है। इसके साथ उन्होंने काले और सफेद रंग के डिजाइन वाला एक कपड़ा ऐड किया, जो साड़ी की पल्लू जैसा दिख रहा था। इस ड्रेस को और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने कमर पर एक स्टाइलिश बेल्ट पहनी। मिनिमल मेकअप के साथ श्रेया ने बड़े-बड़े झुमके और सनग्लास पहनकर अपने लुक को पूरा किया।

पहली तस्वीर में श्रेया स्टाइलिश अंदाज में बैठकर पोज देती नजर आईं। दूसरी तस्वीर में उन्होंने सनग्लास को हल्का नीचे करते हुए कैमरे की ओर देखा। तीसरी तस्वीर में वह साइड पोज देती दिख रही हैं।

श्रेया की पोस्ट पर प्रशंसकों ने खूब कमेंट्स किए और उनके स्टाइल की तारीफ की। एक प्रशंसक ने लिखा, "आपका ये लुक दिल चुरा ले गया।" दूसरे ने कहा, "श्रेया, आप हर अंदाज में जादू बिखेर देती हैं।"

श्रेया घोषाल न केवल अपनी गायकी बल्कि फैशन सेंस से भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई गाने गाए हैं और पुरस्कार भी जीते हैं। गायिका ने बॉलीवुड से लेकर रीजनल सिनेमा तक में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 3,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। साल 2010 से अमेरिका में 26 जून को 'श्रेया घोषाल दिवस' ​​मनाया जाता है।

2010 में, श्रेया घोषाल अमेरिका के ओहियो में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने गई थीं। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर, ओहियो के तत्कालीन गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड ने 26 जून को 'श्रेया घोषाल दिवस' ​​के रूप में घोषित किया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी थीं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

