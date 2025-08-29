Blackmail Movie Release: 'ब्लैकमेल' के लिए हो जाएं तैयार, जीवी प्रकाश की फिल्म 12 सितंबर को होगी रिलीज

चेन्नई: निर्देशक म्यू मुरन की बहुप्रतीक्षित थ्रिलर ड्रामा 'ब्लैकमेल' 12 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में अभिनेता, संगीत निर्देशक और निर्माता जी वी प्रकाश मुख्य भूमिका में हैं।

अभिनेता जी वी प्रकाश ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर रिलीज की तारीख का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, "ब्लैकमेल 12 सितंबर से।"

गौरतलब है कि यह फिल्म पहले इसी साल 1 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, निर्माताओं ने आखिरी समय में रिलीज को टाल दिया था।

फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस, जेडीएस फिल्म फैक्ट्री ने तब कहा था, "अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हमारी फिल्म ब्लैकमेल की रिलीज स्थगित कर दी गई है। असुविधा के लिए हमें खेद है। नई रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। टीम ब्लैक मेल।"

अब, इसे 12 सितंबर को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है।

अभिनेता जी वी प्रकाश इस फिल्म में अभिनेत्री तेजू अश्विनी के साथ मुख्य भूमिका में हैं। जी वी प्रकाश और तेजू अश्विनी के अलावा, फिल्म में श्रीकांत, बिंदु माधवी, लिंगा, तिलक रमेश और मुथुकुमार जैसे कई कलाकार भी नजर आएंगे।

निर्माण ए देवकानी कर रहे हैं और इसे जेडीएस फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले जयकोडी अमलराज प्रस्तुत कर रहे हैं।

निर्देशन मु मारन का है, जो थ्रिलर 'इरावुक्कु अयिराम कंगल' के लिए जाने जाते हैं। उस फिल्म में अरुल निधि और महिमा नांबियार मुख्य भूमिका में थे।

'ब्लैकमेल' के फर्स्ट लुक पोस्टर में, जी वी प्रकाश एक मोटर बाइक के पास खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसकी नंबर प्लेट पर 'मनी' लिखा था। वह उलझन में दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह चिंतित तो थे ही, साथ ही यह भी नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है।

तकनीकी रूप से, फिल्म की छायांकन का काम जाने-माने छायाकार गोकुल बेनॉय ने संभाला है।

फिल्म का संगीत सैम सी.एस. ने तैयार किया है, जबकि संपादन का काम सैन लोकेश ने किया है।

फिल्म में दो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं—तिलकप्रिया षणमुगम और विनोद सुंदर। फिल्म के स्टंट निर्देशक राजशेखर हैं, जबकि मेकअप शशिकुमार परमशिवम ने किया है।