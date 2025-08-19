मनोरंजन

Aug 19, 2025, 05:46 AM
'बकैती' में मां बन छाईं शीबा चड्ढा, बोलीं- 'चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने का इंतजार है'

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री शीबा चड्ढा इन दिनों वेब सीरीज 'बकैती' में सुषमा कटारिया के किरदार को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री का कहना है कि उन्होंने अब तक के करियर में कई यादगार किरदार किए हैं, लेकिन अब वह ऐसे रोल करना चाहती हैं जो उन्हें एक कलाकार के तौर पर और चुनौती दे।

सीरीज में शीबा का किरदार मां का है, जो पूरे परिवार को एकजुट रखती है। उनके अभिनय में हमेशा की तरह एक गहराई है, जो बिना ज्यादा दिखावे के अपना असर छोड़ जाती है।

हालांकि शीबा को मां जैसे किरदारों में काफी सराहना भी मिली है, लेकिन वो अब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना चाहती हैं।

उनका कहना है, "मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अच्छे सेट्स और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, मेरे लिए ये एक आशीर्वाद की तरह है। लेकिन, मैं चाहती हूं कि अब मुझे अलग तरह की कहानियां और किरदार निभाने का मौका मिले, जो सिर्फ मां के किरदार तक सीमित नहीं हो, बल्कि और भी कुछ अलग और दमदार हो।"

सीरीज की बात करें, तो इसमें जब नैना (तन्या शर्मा) को मजबूरी में अपने शरारती भाई भरत (आदित्य शुक्ला) के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है, तो चीजें और उलझ जाती हैं। लेकिन, जब हालात एक बड़ा मोड़ लेते हैं और परिवार की शांति खतरे में पड़ जाती है, तब शीबा का किरदार भावनात्मक सहारा बनकर सामने आता है।

इस सीरीज में अभिनेत्री कटारिया परिवार की मां की भूमिका निभा रही हैं। यह सीरीज पुराने गाजियाबाद की गलियों में बसे एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है, जिसमें दर्शकों को रोजमर्रा की छोटी-बड़ी परेशानियां, भाई-बहनों की नोकझोंक और प्यार भरे लम्हों को बेहद सच्चाई से दिखाया गया है।

अमीत गुप्ता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में राजेश तैलंग, तान्या शर्मा, और आदित्य शुक्ला मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, इसमें केशव साधना, रमेश राय, पूनम जांगड़ा, शाश्वत चतुर्वेदी, और परविंदर जीत सिंह जैसे कलाकार भी सहायक भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

