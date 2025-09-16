मनोरंजन

बॉक्सिंग मेरे लिए तनाव से मुक्ति का जरिया : अभिनेता अश्विन काकुमानु  

Sep 16, 2025

चेन्नई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। तमिल इंडस्ट्री के अभिनेता अश्विन काकुमानु की फिल्म 'थानल' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसे निर्देशक रवींद्र माधव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अश्विन पहली बार एक विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। 

इस फिल्म की क्रिटिक्स ने खूब सराहना की है। अश्विन के अभिनय की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। इसमें उन्होंने एक बॉक्सर का रोल प्ले किया है। अश्विन काकुमानु ने फिल्म से जुड़े अनुभवों के बारे में आईएएनएस से खास बातचीत की। अश्विन ने बताया कि उन्होंने बॉक्सिंग को पूरी तरह अपना लिया है और उनके लिए बॉक्सिंग तनाव को दूर भगाने का जरिया है।

आईएएनएस से बात करते हुए अश्विन काकुमानु ने कहा, "बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है, जिसे देखना मुझे हमेशा से पसंद रहा है क्योंकि मैं सिल्वेस्टर स्टेलोन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इसलिए मैं रॉकी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। किशोरावस्था से ही यह मेरे लिए हमेशा से एक रोमांचक अनुभव रहा है। जब मैं थोड़ा उदास होता था, तब मैं इसे यूट्यूब पर देखता था।"

अश्विन काकुमानु ने आगे कहा, "कोविड महामारी से पहले मुझे एक बॉक्सिंग फिल्म का प्रस्ताव मिला था, जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा, 'बस, अब मुझे यह भूमिका निभानी है।' इसलिए मैं बॉक्सिंग में शामिल हो गया। लेकिन, फिर महामारी आ गई और बॉक्सिंग लगभग पीछे छूट गई।"

अश्विन ने बताया कि कैसे फिर से वो बॉक्सिंग की दुनिया में उतरे। अभिनेता ने कहा, "बॉक्सिंग आपको मानसिक तौर पर राहत देती है। दरअसल, यह तनाव से राहत देती है। मैं अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ इसकी ट्रेनिंग लेने जाता हूं। हम दोनों क्लास जाते हैं और मेरा दोस्त भी आता है। हम एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं। जब आप इस खेल को अपनाते हैं, तो आपके शरीर का पोस्चर अपने आप बदल जाता है। आपके कंधे, आपकी गति, ये सभी चीजें इसमें चार चांद लगा देती हैं। इसके अलावा इसमें एक तरह का प्रवाह और गतिशीलता होती है। इसलिए मुझे लगता है कि बॉक्सिंग मुझे जेन अवस्था में पहुंचने में मदद करती है।"

अश्विन काकुमानु की फिल्म 'थानल' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

