'बिजुरिया' पर थिरकी जान्हवी कपूर की तिकड़ी, ईशान और विशाल संग वीडियो वायरल

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में जान्हवी कपूर का नाम हर किसी की जुबान पर है। एक के बाद एक फिल्में देकर वह न सिर्फ खुद को साबित कर रही हैं, बल्कि अपने डांस और एक्टिंग से फैंस का दिल भी जीत रही हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'परम सुंदरी' रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

अब जल्द ही उनकी अगली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी सिनेमाघरों में आने वाली है। इस फिल्म का एक गाना 'बिजुरिया' पहले ही रिलीज हो चुका है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है।

इसी गाने पर जान्हवी ने अपने पुराने को-एक्टर्स के साथ मिलकर वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर छा गया है। उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी साझा किया है।

वीडियो में जान्हवी कपूर फिल्म 'होमबाउंड' के अपने को-स्टार्स ईशान खट्टर और विशाल जेठवा के साथ मिलकर 'बिजुरिया' गाने पर जमकर डांस करती दिख रही है। तीनों की एनर्जी और केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है।

इस वीडियो पर एक्टर वरुण धवन ने भी रिएक्ट किया और लिखा, 'शानदार।'

वरुण ही नहीं, कई और सेलेब्रिटीज ने इस वीडियो को लाइक और कमेंट किया है।

'बिजुरिया' गाने का म्यूजिक तनिष्क बागची और रवि पवार ने मिलकर तैयार किया। वहीं, आवाज सोनू निगम और असेस कौर ने दी है। गाने के बोल सोनू निगम और तनिष्क बागची ने लिखे हैं।

'बिजुरिया' गाना सबसे पहले साल 1999 में रिलीज हुआ था। यह सोनू निगम के एलबम 'मौसम' का एक हिट ट्रैक था। गाने को खुद सोनू निगम ने गाया और लिखा था, जबकि इसका म्यूजिक रवि पवार ने कंपोज किया था। 'बिजुरिया' अपने समय का काफी पॉपुलर गाना था। इसमें नब्बे के दशक का वह मस्तीभरा और रंगीन अंदाज नजर आता है, जिसे आज की नई जनरेशन भी पसंद कर रही है।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है और इसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी।

