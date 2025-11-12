'बाजीगर' के 32 साल पूरे! शिल्पा शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ पुरानी यादें की ताजा

मुंबई, 12 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' की रिलीज को 32 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने एक पोस्ट के जरिए फिल्म की पुरानी यादों को फिर से ताजा किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का सीन शेयर कर फिल्म को एक यादगार सफर बताया। अभिनेत्री ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए लिखा, "फिल्म बाजीगर के 32 साल पूरे और क्या शानदार सफर रहा है।"

बाजीगर के गाने आज भी लोगों के दिलों में जीवंत हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी सेट करते रहते हैं। अब्बास-मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म में शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, काजल और दलीप ताहिल मुख्य भूमिका में थे। विनस मूवीस के बैनर तले इस फिल्म के गाने उन दिनों जबरदस्त हिट हुए थे, जिनको जाने-माने संगीतकार अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया था।

बताया जाता है कि ये शाहरुख के करियर की सातवीं फिल्म थी। भले ही इसमें शाहरुख ने निगेटिव रोल अदा किया था, लेकिन इसने दर्शकों के बीच एक अलग पहचान दिलाई थी। यह एक थ्रिलर फिल्म थी और काजोल की शुरुआती सफल फिल्मों में से एक थी। साथ ही, यह शिल्पा शेट्टी की पहली फिल्म (डेब्यू) भी थी।

फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म में अजय नाम का युवक, जिसका किरदार शाहरुख खान ने अदा किया था, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़े बिजनेसमैन मैन के खिलाफ साजिश रचता है और मौका मिलते ही उसकी बेटी के मर्डर को सुसाइड का रूप देता है और बाद में वह उस कारोबारी और उसके परिवार की हत्या के लिए अन्य साजिशें भी रचता है।

शिल्पा शेट्टी को आखिरी बार फिल्म 'सुखी' में देखा गया था। वे बहुत जल्द कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में नजर आएंगी। इसमें संजय दत्त, ध्रुव सरजा और नोरा फतेही भी अहम किरदार में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस