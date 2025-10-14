Bison Kalamadan Release Date : अनुपमा परमेश्वरन के अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं दिखा: राजिशा विजयन

मनोरंजन

Oct 14, 2025
चेन्नई: साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर निर्देशक मारी सेल्वराज की फिल्म 'बाइसन कालामादान' बहुत जल्द रिलीज होगी। इसमें ध्रुव विक्रम, राजिशा विजयन, और अनुपमा लीड रोल निभाते दिखाई देंगे। 

यह एक स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म है जिसमें अभिनेत्री राजिशा विजयन राजी का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं है।

फिल्म 'बाइसन कालामादान' 17 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के एक प्री-रिलीज कार्यक्रम में भाग लेते हुए राजिशा ने कहा, "अनुपमा दक्षिण भारत की एक बड़ी सुपरस्टार हैं। वह तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। मैं उनके साथ कई इंटरव्यू में मौजूद रही। मैंने उनके अंदर एक पल के लिए भी सुपरस्टार होने का अहंकार नहीं देखा। यह एक बहुत बड़ा गुण है।"

अनुपमा परमेश्वरन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, "इस फिल्म में हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, और फिल्म के बाद हम सचमुच बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। उनके साथ काम करना वाकई एक बेहतरीन अनुभव है। मैं इस दोस्ती और उनके साथ काम करने की यादों को संजो कर रखूंगी।"

अभिनेत्री राजिशा विजयन ने यह भी कहा कि ध्रुव ने इस फिल्म के लिए इतनी मेहनत और समर्पण दिखाया है कि इसकी रिलीज के बाद तमिल सिनेमा को एक बड़ा सुपरस्टार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म एक स्पोर्ट्स-ड्रामा से कहीं बढ़कर है। राजिशा ने निर्देशक मारी की तारीफ करते हुए कहा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट होने वाली है।

हाल ही में फिल्म के अभिनेता ध्रुव ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण सीन करना होता था तो वह अपने पिता से प्रेरणा लेते थे। उन्होंने इस फिल्म में खुद को कास्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही बताया कि अगर अभिनेता उनके निर्देशों का 10-15 फीसदी भी पालन कर ले तो सीन बेस्ट हो जाता है।

फिल्म 'बाइसन कालामादान' में लाल, पशुपति, हरि कृष्णन, अजगम पेरुमल, अरुवी माधवन और कलैयारासन जैसे कलाकार भी हैं। समीर नायर, दीपक सहगल, निर्देशक पा रंजीत और अदिति आनंद इसके निर्माता हैं।

 

