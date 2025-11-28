मनोरंजन

'बाइसन कालामादान' ने जीता पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का दिल, अभिनेता ध्रुव की जमकर की तारीफ

Nov 28, 2025, 05:04 PM
चेन्नई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गहरी छाप भी छोड़ती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है 'बाइसन कालामादान', जिसे निर्देशक मारी सेल्वराज ने बनाया है। यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों से तारीफें बटोर रही है। कहानी एक युवा कबड्डी खिलाड़ी की है, जो अपने कठिन और हिंसक समाज में संघर्ष करते हुए खेल और मेहनत की बदौलत सफलता हासिल करता है।

फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें जुनून, धैर्य और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता पाने का संदेश दिया गया है। फिल्म में कलाकारों के अभिनय की तारीफ की जा रही है, खासकर मुख्य अभिनेता ध्रुव विक्रम की। ध्रुव ने फिल्म में अपने किरदार को प्रभावशाली ढंग से निभाया।

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ध्रुव ने इस भूमिका को निभाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा, ''ध्रुव ने इसे निभाने के लिए पूरी मेहनत झोंक दी है।''

दिनेश कार्तिक ने फिल्म के निर्देशक मारी सेल्वराज की भी तारीफ की और कहा कि उनकी फिल्में हमेशा गहरी और असरदार होती हैं। उन्होंने बाकी कलाकारों की भी तारीफ करते हुए टीम को शुभकामनाएं दीं।

दिनेश कार्तिक अकेले नहीं हैं जिन्होंने फिल्म की तारीफ की है। इससे पहले कई बड़े सितारे और राजनीतिक हस्तियां भी फिल्म की सराहना कर चुके हैं।

सुपरस्टार रजनीकांत ने निर्देशक मारी सेल्वराज को उनकी मेहनत और फिल्म बनाने की कला के लिए बधाई दी।

रजनीकांत ने कहा कि वे फिल्म देखकर उनकी लगातार मेहनत और क्षमता से प्रभावित हुए। मारी सेल्वराज ने भी रजनीकांत के इस समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि रजनीकांत ने पहले भी उनकी पिछली फिल्मों 'परियेरुम पेरुमल', 'कर्णन', 'मामन्नान', और 'वाझाई' के लिए बधाई दी थी।

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता उदयनिधि स्टालिन ने भी फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को 'शक्तिशाली' और दिल को छू लेने वाला बताया।

उद्धयनिधि ने लिखा कि फिल्म एक अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी खिलाड़ी की कहानी है, जो मुश्किल और हिंसक समाज में अपने खेल और मेहनत के दम पर सफल होता है। उन्होंने फिल्म के मुख्य अभिनेता ध्रुव विक्रम और बाकी कलाकारों की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने कहानी की जरूरत को अच्छी तरह समझते हुए शानदार अभिनय किया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

