Bindiya Ke Bahubali Series : ‘बिंदिया के बाहुबली’ की खासियत इसके सीन्स की बारीकियों में छिपी है : रणवीर शौरी

मुंबई: अभिनेता रणवीर शौरी की सीरीज ‘बिंदिया के बाहुबली’ हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें सत्ता के लिए लड़ते दावन परिवार की कहानी है। सीरीज में सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी, सीमा बिस्वास, सुशांत सिंह और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार हैं।

सीरीज में रणवीर शौरी ने छोटे दावन का रोल प्ले किया है। रणवीर ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में सीरीज की खासियत के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि यह सीरीज दूसरी क्राइम-ड्रामा से हटकर है।

रणवीर ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें थोड़ी संवेदनशीलता है, इस चीज के प्रति थोड़ा संवेदनशील दृष्टिकोण है। इस शैली पर खूब फिल्में बनी हैं और सफल भी रही हैं, मगर इसकी संवेदनशीलता इसे अलग बनाती है।"

रणवीर ने आगे कहा, "इस क्राइम और फैमिली ड्रामा में लोगों के संवाद की प्रक्रिया व्यापक रूप से नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप से की गई है। इसकी खासियत इसके सीन्स की बारीकियों में छिपी है।"

एक्टर ने कहा, "मुझे लगता है कि इस कहानी में हास्य खुद-ब-खुद परिस्थितियों से निकलकर आता है। इसे जबरदस्ती नहीं डाला गया है, बल्कि माहौल ही ऐसा है कि बातचीत और हालात अपने आप मजेदार बन जाते हैं। हर किरदार के पास कुछ न कुछ नया और ज्ञानवर्धक देने को है, और यही इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा है।"

‘बिंदिया के बाहुबली’ को राज अमित कुमार ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब एक चुनाव प्रचार के दौरान एक माफिया डॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर परिवार वाले सत्ता को हथियाने के लिए नई-नई चाल चलने लगते हैं।

रणवीर शौरी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। उन्होंने 2002 में 'एक छोटी सी लव स्टोरी' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वह 'जिस्म', 'लक्ष्य', 'हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड', 'सिंह इज किंग', 'एक था टाइगर', 'अंग्रेजी मीडियम', 'खोसला का घोसला' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

वह ओटीटी पर भी कई अहम फिल्मों और सीरीज में अभिनय कर चुके हैं।