Bigg Boss Promo : 'फर्जी आरोपों' पर आवेज दरबार दूसरे कंटेस्टेंट पर भड़के

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 04:44 PM
मुंबई: रियलिटी शो बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इसमें बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट आवेज दरबार ने अपने ऊपर लगे फर्जी आरोपों का सामना किया। वह इन्हें फर्जी बताते हुए दूसरे कंटेस्टेंट पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आने वाले एपिसोड में विवादों का पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि यहां मूवी नाइट्स के बहाने बिग बॉस सबके सामने कंटेस्टेंट की पोल खोलने वाले हैं। इसकी एक झलक इस प्रोमो वीडियो में शेयर की गई है।

कलर्स चैनल ने इंस्टाग्राम पर शो का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें बिग बॉस कहते हैं, "बिग बॉस मूवी नाइट में आज घर के अंदर की कुछ बाहर की बातें देख लेते हैं।"

इसके बाद घरवालों को कुछ फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें घरवाले अपने साथियों के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। इसमें आवेज दरबार की फुटेज दिखाई जाती है, तब शहबाज तंज कसते हुए कहते हैं कि बिग बॉस, आप क्या तीर मार रहे हो। यह सुनकर जीशान कादरी और बसीर अली हंसने लगते हैं।

इस पर आवेज अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं, "चोमू लोग, बता दूं एक बात।"

इससे बसीर को गुस्सा आ जाता है और कहता है, "चोमू तू होगा। चेला, चोमू, छिलके, तू है। निकालूं क्या तेरा इतिहास?"

इस पर आवेज कहते हैं, "यह लोग क्या बात कर रहे हैं?" फिर वह फूट-फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, "फर्जी आरोप कैसे लगा सकते हैं?"

इससे पहले वाले एक एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट नए कप्तान अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी पर सवाल उठाते दिखाई दिए थे। इसी बीच, तान्या मित्तल ने उन्हें बहुत अच्छा एक्टर तक बता दिया।

तान्या मित्तल ने बिना किसी लाग-लपेट के अशनूर और अभिषेक पर निशाना साधते हुए कहा, “मुझे लगा अशनूर की कप्तानी बहुत अच्छी थी पर सात दिन अभिषेक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की।”

फिलहाल शो में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे कंटेस्टेंट बचे हुए हैं।

 

