Bigg Boss 19 Updates : दर्शकों पर भड़के बिग बॉस कंटेस्टेंट जीशान कादरी, बोले- तुम मेरा घर चलाते हो क्या?

मुंबई: ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट जीशान कादरी नाराज हो गए। वह इस शो में जनता पर भड़कते दिखाई दिए और यहां तक कह दिया कि वह ऐसे ही हैं।

दरअसल, वह हाल ही के एपिसोड में बिग बॉस हाउस में अपने साथी कंटेस्टेंट पर की गई टिप्पणियों को लेकर दुखी थे। इसका गुस्सा वह दर्शकों पर निकालते दिखाई दिए।

जीशान कादरी गुस्से में कैमरे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, "सुनो भारत की जनता, मैं ऐसा ही हूं। तुम मेरा घर चलाते हो क्या? वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो निकल जाओ। मैं किसी की भी नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूं?"

जीशान कादरी का यह रूप देख सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी हैरान हैं। उनके इस नए रूप को देख वह सोच रहे हैं कि क्या सच में जीशान ऐसे ही हैं या फिर वो घमंडी होने का नाटक कर रहे हैं।

बता दें कि बिग बॉस के घर में जीशान कादरी को अपने बेबाक अंदाज के लिए अब तक खूब सराहा गया है। यही नहीं, उन्होंने अपने साथी कंटेस्टेंट को भी सिर्फ कैमरों के लिए ड्रामा करने पर फटकार लगाई है।

इससे पहले वीकेंड का वार एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान ने जीशान कादरी की सराहना की थी। बिग बॉस के हाउस में उनके बेबाक पक्ष को दिखाने के लिए उनकी तारीफ की और जीशान कादरी को बेहद सच्चा बताया। साथ ही यह भी कहा कि वह शो में कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं।

यही नहीं, सीक्रेट रूम से बाहर निकलकर फिर से घर में आईं नेहल चुडासमा ने भी जीशान की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि सीक्रेट रूम से उनको दिखाई दिया था कि जीशान यहां पर रियल गेम खेल रहे हैं, वह शो जीतने के लिए कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। जीशान को अपना यह गेम जारी रखना चाहिए।