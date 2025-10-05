मनोरंजन

Bigg Boss 19 Weekend : अमाल मलिक ने फरहाना को 'सबसे बड़ी धोखेबाज' बताया, फिर भी हंसती रही कंटेस्टेंट

एल्विश यादव और दीपक चाहर बिग बॉस 19 में धमाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 05, 2025, 03:20 PM
बिग बॉस 19 : अमाल मलिक ने फरहाना को 'सबसे बड़ी धोखेबाज' बताया, फिर भी हंसती रही कंटेस्टेंट

मुंबई: ‘बिग बॉस 19’ का 'वीकेंड का वार' एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। इस एपिसोड में 'बिग बॉस ओटीटी 2' विजेता एल्विश यादव और क्रिकेटर दीपक चाहर नजर आएंगे। 

दोनों अपने-अपने हिसाब से कंटेस्टेंट्स को आजमाते दिखाई देंगे। इस बार घर का माहौल भी थोड़ा रंगीन होता दिखाई देगा, जब कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे को फिल्मी गीत डेडिकेट करते दिखाई देंगे।

इसका एक प्रोमो मेकर्स ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें फरहाना खान को सबसे बड़ा धोखेबाज बताते हुए अमाल मलिक उन्हें एक गाना डेडिकेट करते हैं, और इसके बारे में जानने के बाद फरहाना भट्ट हंसती दिखाई देती हैं।

इस प्रोमो में पहले शहबाज बदेशा दिखाई देते हैं। वह कहते हैं, "पैसे से मुझे एक ही शख्स याद आता है, वो हैं तान्या।" इसके बाद सलमान खान उन्हें कहते हैं कि इंग्लिश में बताइए। तब वो गाते हैं, मनी इज मनी। फिर वो ‘पैसा ये पैसा’ गाना गाते दिखाई देते हैं।

गौरव खन्ना तान्या मित्तल को 'चतुर नार' गाना डेडीकेट करते हैं। फिर बारी आती है अमाल मलिक की। वह फरहाना को सबसे बड़ी धोखेबाज बताते हुए गाते हैं, 'तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।'

इसके बाद फरहाना और सभी कंटेस्टेंट सहित शो के होस्ट सलमान खान भी हंसते दिखाई देते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, बिग बॉस का माहौल होगा रंगीन, जब घरवाले करेंगे एक-दूसरे को समर्पित कुछ गीत। देखिए बिग बॉस 19 का नया एपिसोड हर रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर।

'बिग बॉस' के घर में फिलहाल जो प्रतियोगी बचे हुए हैं, वे हैं गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी।

इस सप्ताह जिन घरवालों को नॉमिनेट किया गया है, उनमें अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे के नाम शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस बार शो से किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा होता है या नहीं, यह ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड के बाद ही पता चलेगा।

 

Reality ShowDeepak ChaharSalman KhanElvish YadavBigg Boss 19Bigg Boss ContestantsBigg Boss Weekend

Related posts

Loading...

More from author

Loading...