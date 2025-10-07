मनोरंजन

Bigg Boss 19 : नीलम गिरि को कैप्टन फरहाना ने दी डबल सजा, अभिषेक और शहबाज में टकराव

'बिग बॉस 19' में अभिषेक और शहबाज की भिड़ंत से घर में बढ़ा ड्रामा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 07, 2025, 09:03 AM
बिग बॉस 19: नीलम गिरि को कैप्टन फरहाना ने दी डबल सजा, अभिषेक और शहबाज में टकराव

मुंबई: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के नए एपिसोड को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। इस बार शो में जो नॉमिनेशन टास्क चल रहा है, उसमें खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच मतभेद, बहस और तकरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। इस बार खासतौर पर अभिषेक बजाज और शहबाज बादशाह के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिलने वाला है।

जियो हॉटस्टार ने शो का नया प्रोमो जारी किया। प्रोमो में अभिषेक बजाज और शहबाज बादशाह के बीच भिड़ंत होती दिख रही है। इसके अलावा, नीलम गिरि और अभिषेक के बीच भी तकरार होती नजर आ रही है। इसके अलावा, गौरव खन्ना और जीशान कादरी भी अपनी नाराजगी जताते हुए दिखेंगे।

प्रोमो में देखा जा सकता है कि नीलम गिरि खाना बनाने से मना कर देती हैं, जो कैप्टन फरहाना को रास नहीं आता। फरहाना उनके इस फैसले पर गुस्सा हो जाती हैं और उन्हें डबल काम सौंप देती हैं। इस बात से शहबाज भी खफा हो जाते हैं और जब वे कुछ बोलते हैं तो अभिषेक उनसे भिड़ जाते हैं।

लड़ाई देखते ही देखते काफी आगे बढ़ जाती है और शहबाज गुस्से में अभिषेक को धमकाते हुए कहते हैं, "दो मिनट में जिम निकाल दूंगा तुम्हारी।" इसके बाद नीलम गिरि अभिषेक को बदतमीज कहती हैं। इस पर अभिषेक भी पलटवार करते हैं और कहते हैं कि नीलम का स्टाइल तो उनका है लेकिन सोच उनकी खुद की नहीं है।

वहीं, प्रणित मोरे ने गौरव खन्ना पर तंज कसा है और नीलम ने भी कहा कि जो लोग कुछ बड़ा करने में असफल हो रहे हैं, उन्हें घर छोड़ देना चाहिए।

बता दें कि हाल ही में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। उन्होंने बीते एपिसोड में तान्या मित्तल को आइना दिखाया और साफ किया कि जो बातें वह बोल रही हैं, उनके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं। मालती उन्हें बताती हैं कि लोग उनकी कही गई बातों के पीछे का सच पता लगा रहे हैं। इसके अलावा, वह उनके स्ट्रगल को लेकर भी सवाल करती हैं।

 

Reality TV ShowGaurav KhannaShahbaz BadshahJio HotstarNeelam GiriBigg Boss 19Abhishek Bajaj

Related posts

Loading...

More from author

Loading...