Bigg Boss 19 Nomination : अशनूर-अभिषेक की गलती सब पर भारी, कुनिका बोलीं- 'चार दिन में नाकों चने चबवाऊंगी'

मुंबई: 'बिग बॉस 19' का ये हफ्ता बाकी हफ्तों से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण रहा। घर के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई किसी न किसी से नाराज दिखा।

शो में हमेशा झगड़े और नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इस बार बात थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई जब बिग बॉस ने ऐलान किया कि घर में सिर्फ तीन कंटेस्टेंट्स को छोड़कर बाकी नौ कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हैं। यह सुनकर सबके चेहरे उतर गए। इसके साथ ही सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बताया गया कि इस हफ्ते का राशन 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

असल में, बिग बॉस ने ये सजा अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की गलती की वजह से दी, जिसमें दोनों स्विमिंग पूल में फुसफुसाकर बातें करते नजर आते हैं। बिग बॉस के मना करने के बाद भी वे नहीं मानते। ऐसे में बिग बॉस घरवालों के सामने दोनों को नॉमिनेट करने का प्रस्ताव घरवालों के आगे रखते हैं, जिस पर सहमति नहीं बनती। फिर बिग बॉस घर के कैप्टन मृदुल से इस पर फैसला लेने के लिए कहते हैं और यहां मृदुल उन्हें दूसरा मौका देने की बात कहती है।

ऐसे में बिग बॉस अभिषेक, अशनूर और मृदुल को छोड़कर बाकि सभी घरवालों को नॉमिनेट कर देते हैं। इस फैसले के बाद घर में माहौल और भी गरम हो गया। घरवाले नाखुश नजर आए।

'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट प्रोमो में नीलम गिरी और कुनिका सदानंद खाना बनाने से साफ मना करती दिख रही है। कुनिका ने तो यहां तक कह दिया कि वो मृदुल को चार दिन में नाकों चने चबवा देंगी। इधर मृदुल खुद रोटियां बेलते दिखे, जबकि अशनूर और प्रणित भी किचन में उनका साथ दे रहे है। तभी कुनिका पूछती, 'कितना टाइम लगेगा?', इस पर अभिषेक बोलते है, 'कप्तान बता देंगे।' ये सुनकर कुनिका गुस्से में चली गईं और बाद में पूल के पास बैठकर अभिषेक और उनके ग्रुप के बारे में बात करते हुए हंसने लगीं।

थोड़ी देर बाद मृदुल ने कुनिका से खाना खाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मृदुल बोले, ''मैं अपने बड़े-बुजुर्गों को खाना खिलाता हूं, आपको भी खिलाऊंगा।''

कुनिका ने झट से जवाब दिया, ''मैं तुम्हारी दादी नहीं, परदादी हूं।'' ये सुनकर घर हंसी और तानों से भर गया। अभिषेक गाना गाते हैं, ''दादी अम्मा घर से बाहर जाओ न।'' इस पर कुनिका भड़कते हुए अभिषेक की मिमिक्री करने लगती हैं। वह कहती हैं, ''मैं तेरे भरोसे नहीं आई बिग बॉस में।''

फिर बाथरूम में जाकर कैमरे के सामने डांस करने लगती हैं और कहती हैं कि आज उन्होंने अच्छा गेम खेला।

दूसरी तरफ गार्डन एरिया में फरहाना और अशनूर में तीखी बहस होती है। फरहाना, अशनर को घटिया कहती है और बोलती है, ''तुम 10 साल के बच्चे से भी बदतर हो।'' जब इस दौरान प्रणित हंसते हुए वहां से गुजरे तो फरहाना ने उन्हें धक्का दिया और कहा, 'सामने से हट जाओ।' इस पर प्रणित भड़क उठे और बोले, 'मुझे मत छुओ।' फरहाना ने जवाब दिया, 'आगे-पीछे हटना मेरी मर्जी।' बात छोटी थी, लेकिन माहौल एक बार फिर गरम हो गया।

अगले दिन सुबह-सुबह कुनिका ने पूरे घर को हिला दिया। वे पैन और चम्मच लेकर शोर मचाने लगीं, ''सुनो-सुनो, एक ऐलान है! नौ बेगुनाहों को सजा दी गई है, दो गुनहगारों और एक कमजोर लीडर की वजह से!'' उन्होंने बर्तन बजाकर सबका ध्यान खींचा। कुछ लोग परेशान हुए, तो कुछ को ये सब मजेदार लगा। अभिषेक ने सीटी बजाई, शहबाज, तान्या और नीलम डांस करने लगे। फरहाना बोलीं, ''कुछ भी करेगी ये अटेंशन पाने के लिए।''