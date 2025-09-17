Bigg Boss 19 : नगमा मिराजकर ने अमाल मलिक पर ‘गंदा खेल’ खेलने का लगाया आरोप

मुंबई: बिग बॉस 19 के घर से पिछले सप्ताह कंटेस्टेंट नगमा मिराजकर बाहर हुई थीं। उन्हें खुद के गेम पर यकीन था और नगमा को लग रहा था वे लंबे समय तक यहां पर टिकेंगी, मगर शुरुआती दौर में ही वे शो से बाहर हो गईं।

बिग बॉस हाउस से बाहर निकलने के बाद नगमा मिराजकर ने आईएएनएस से खास बात की। उन्होंने इसमें बताया कि बिग बॉस के घर में कौन सबसे डर्टी गेम खेल रहा है। नगमा ने खुले तौर पर अमाल पर सबसे गंदा खेल खेलने का आरोप लगाया और उन्हें विश्वासघाती भी कहा।

नगमा मिराजकर ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है अमाल मलिक बिग बॉस के हाउस में सबसे गंदा खेल खेल रहे हैं। हमने उनका समर्थन किया, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो मुझे पसंद नहीं आईं। शुरुआत में वह हमारे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे मुझे ठेस पहुंची और जो बहुत बुरी थीं।"

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा ने बताया कि अमाल, बसीर अली और जीशान कादरी के साथ मिलकर घर में उनके बारे में खूब चुगली करते थे। इसका पता उन्हें घर से बाहर निकलने के बाद चला और बिग बॉस 19 के घर में अपने सफर के दौरान उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था।

अमाल की बात करें तो, घरवालों के अनुसार, संगीतकार को पहले नगमा और आवेज जैसे प्रतियोगियों का मजबूत समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब उनके फैसलों ने मतभेद पैदा करना शुरू किया तो तनाव बढ़ गया। ऐसा लगता है कि इस विवाद ने कुछ दोस्तों के बीच उनके विश्वास और भरोसे को कम कर दिया है और नगमा की टिप्पणियों ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया है कि अमाल शायद खेल खेलने के लिए ऐसी रणनीतियां अपना रहे हैं जो सभी को पसंद नहीं आतीं।

इस बीच, नगमा के घर से बाहर होने से निष्पक्षता पर बहस छिड़ गई है, खासकर जब से उन्हें अभिषेक बजाज की गलती के कारण नामांकित किया गया था। नगमा ने अपने मंगेतर आवेज दरबार को बिग बॉस सीजन 19 के विजेता के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की है।