Bigg Boss 19 Contestants: गौरव खन्ना होंगे बिग बॉस-19 का हिस्सा, दोस्त की स्टोरी से हुआ कंफर्म

Aug 25, 2025, 07:12 AM
मुंबई:  फेमस रियलिटी शो बिग बॉस- 19 के ग्रैंड प्रीमियर का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। सलमान खान इस सीजन को भी होस्ट करने वाले हैं। इसके प्रीमियर में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, और फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि बिग बॉस- 19 के प्रतियोगी कौन होंगे?

अभी तक आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन एक्टर गौरव खन्ना की इसमें होने की पुष्टि हो गई है। इसका खुलासा उनके दोस्त की इंस्टा स्टोरी से हुआ है।

बिग बॉस 15 फेम राजीव अदातिया ने अभिनेता गौरव खन्ना के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। इसकी स्टोरी उन्होंने इंस्टाग्राम पर लगाई। इसमें राजीव ने लिखा, "मेरे प्यारे गौरव को उनके बिग बॉस 19 के सफर के लिए शुभकामनाएं। यह घर बहुत ही रोमांचक है, लेकिन यह आपको जिंदगी भर की यादें देगा। ट्रॉफी लेकर वापस आना। लव यू, भाई।"

इससे पहले गौरव खन्ना ने भी बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने के संकेत दिए थे। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शाहरुख खान की आवाज में एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा था, "मेरी कहानी अभी बाकी है।"

शो के निर्माताओं ने प्रीमियर से कुछ घंटे पहले बिग बॉस 19 का एक प्रोमो जारी किया। इसमें सलमान खान 'फैंस का फैसला' के दावेदारों, मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा का परिचय कराते दिख रहे थे। इनमें से एक ही शो का हिस्सा बनेगा।

बिग बॉस 19 का प्रीमियर जियो सिनेमा और कलर्स टीवी पर एक साथ होगा। जियो सिनेमा पर टीवी से 90 मिनट पहले ही सारे एपिसोड टेलिकास्ट किए जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसका प्रीमियर रात 9:00 बजे होगा, जबकि टीवी पर यह रात 10:30 बजे प्रसारित होगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सोलहवीं बार इस शो की मेजबानी करेंगे। इस बार शो के अधिकतर कंटेस्टेंट का पता प्रीमियर पर ही पता चलेगा।

 

