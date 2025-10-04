मनोरंजन

Bigg Boss 19 Update : 'सिस्टम हिलाने' आ रहे एल्विश यादव, 'बिग बॉस 19' के वीकेंड वार पर होगा जबरदस्त धमाल

बिग बॉस 19 के 'वीकेंड का वार' में स्पेशल गेस्ट बनकर आएंगे एल्विश यादव
Oct 04, 2025, 06:58 AM
मुंबई: 'बिग बॉस 19' इस समय टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर अपने नए और दिलचस्प मोड़ के साथ दर्शकों का दिल जीत रहा है।

हर सीजन की तरह इस बार भी शो में कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार, दोस्ती और गेम की रणनीतियां खूब चर्चा में हैं।

'बिग बॉस' के इस लोकप्रिय सीजन को खास बनाने के लिए मेकर्स लगातार नए-नए सरप्राइज भी देते रहते हैं, जिससे फैंस का रोमांच बना रहता है।

इस कड़ी में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जो दर्शकों के लिए खासतौर पर रोमांचक साबित होने वाला है।

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता एल्विश यादव इस बार 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं। जियो हॉटस्टार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एल्विश यादव खुद ही इस बात का ऐलान करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में एल्विश कहते दिख रहे हैं, ''इस बार मैं सिस्टम हिलाने आ रहा हूं। सलमान भाई के सामने खड़े होकर बोलूंगा, 'सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?'... जरूर देखें 'वीकेंड का वार' जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर।''

इस वीडियो के साथ जियो हॉटस्टार ने कैप्शन में लिखा, ''अनलिमिटेड मौज-मस्ती और एंटरटेनमेंट भी होगा हाई, जब 'वीकेंड का वार' पर आएंगे एल्विश भाई। देखिए 'बिग बॉस 19' का नया एपिसोड, हर रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर।''

'बिग बॉस' के फैंस के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। एल्विश यादव ने 'बिग बॉस ओटीटी 2' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी, और जीत की ट्रॉफी लेकर शो से निकले थे। वे पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सीजन के विनर बने थे। अब वह 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में आकर शो में एक नया रंग भरेंगे।

 

