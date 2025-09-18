मनोरंजन

Bigg Boss 19 : कैप्टेंसी टास्क में भिड़े दो दोस्त अभिषेक बजाज और आवेज दरबार, हाथापाई की आई नौबत

बिग बॉस 19 कैप्टेंसी टास्क में अभिषेक-आवेज भिड़े, घर में बढ़ा तनाव
Sep 18, 2025, 12:27 PM
मुंबई: रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का थीम 'घरवालों की सरकार' पर आधारित है, जिसके चलते घर के अंदर दिलचस्प राजनीति और रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। हर कोई कैप्टेंसी को पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है।

चार हफ्ते गुजर चुके हैं और जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है। बहस, झगड़े और टास्क में आ रहे ट्विस्ट शो को लगातार मजेदार बना रहे हैं।

कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर शो का नया प्रोमो जारी किया, जिसमें कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक बजाज और आवेज दरबार लड़ते हुए नजर आए। मामला तब और बढ़ गया जब बहस के बीच दोनों में हाथापाई जैसी स्थिति बन गई।

अभिषेक ने आवेज का रास्ता रोकते हुए उन्हें धक्का देने की कोशिश की, जो बिग बॉस के नियमों के खिलाफ माना जाता है।

वीडियो में दिखा कि इस घटना पर अमाल मलिक नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अभिषेक अपने रवैये पर कायम रहते हैं।

बीते एपिसोड में दिखाया गया कि कैप्टेंसी टास्क 'ब्लॉक एंड रीमूव' में पूरे घर को दो हिस्सों में बांटा गया और अमाल को कार्य का संचालक बनाया गया है।

इस टास्क में दोनों टीम को सोने के बिस्किट से भरी बोरियां लूटनी हैं, साथ ही दूसरे के गोदाम पर डाका डालकर अपने गोदाम की रक्षा भी करनी है।

एक बार में तीन सदस्य ही टीम की तरफ से खेल सकते हैं। चाय गर्म होने की आवाज आने पर ये तीन सदस्य अपनी शिफ्ट बदल सकते हैं।

टास्क बताते हुए बिग बॉस कहते हैं, ''आज कैप्टेंसी की खुली ऑफर है घरवालों, लूट सको तो लूट लो। इस टीम में से जो टीम जीतेगी, उसमें से एक सदस्य को कैप्टन बनाया जाएगा।''

इस टास्क में जहां एक तरफ मेहनत और रणनीति देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर आपसी रंजिश और हाथापाई ने माहौल को गरमा दिया।

 

 

Reality ShowBigg Boss Captaincy TaskBlock and Remove TaskBigg Boss fightsIndian TelevisionColors TVentertainment newsBigg Boss 19Awez DarbarAbhishek Bajaj

