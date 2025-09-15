मनोरंजन

Bigg Boss 19 Neelam Giri : बिग बॉस 19 में नीलम गिरी का जलवा, पहले भी ये भोजपुरी सितारे मचा चुके हैं शो में धमाल

Sep 15, 2025, 06:47 PM
मुंबई: 'बिग बॉस 19' में भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी शानदार गेम खेल रही हैं। वह अपने खेल के साथ अपनी स्मार्टनेस से सभी का दिल जीत रही हैं। बिग बॉस के घर में रहना जितना कठिन है, उतना ही यह प्रतिभा निखारने वाला मंच भी है।

यहां कई सीजन से भोजपुरी सितारे हमेशा चमकते हुए नजर आए हैं। नीलम गिरी से पहले कुछ भोजपुरी सितारे इस रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं।

सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन की। बिग बॉस के पहले सीजन में जब यह शो नया-नया था, तब रवि किशन ने हिस्सा लेकर भोजपुरी सिनेमा की ताकत को सबके सामने पेश किया। उनके अंदर का जोश, उनकी मस्ती और सादगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। रवि किशन ने घर में जाकर न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता भी दिखाई। उनका अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि वह उस सीजन के रनर अप बनकर घर से बाहर निकले थे। पहले सीजन को राहुल रॉय ने जीता था, लेकिन रवि किशन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई।

इसके बाद बिग बॉस के चौथे सीजन में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और बड़े नाम, मनोज तिवारी ने हिस्सा लिया। मनोज तिवारी का व्यक्तित्व और उनकी बोलचाल का तरीका उनके फैंस को बहुत भाया। शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी बातों और व्यवहार से घर के माहौल को रोचक बनाया। इस सीजन में मनोज तिवारी के डॉली बिंद्रा के साथ कुछ मतभेद भी हुए, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा ड्रामा बन गया। लेकिन मनोज की सरलता और जमीन से जुड़ी शख्सियत ने उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दी। चौथे सीजन में श्वेता तिवारी विजेता बनी थीं, लेकिन मनोज तिवारी की एंट्री ने शो को टीआरपी दिलाने में मदद की थी।

बिग बॉस के छठे सीजन में जाने-माने भोजपुरी अभिनेता और गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ नजर आए थे। निरहुआ की सादगी और सरलता ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वे अपनी मधुर आवाज और हास्य से घर के माहौल को हमेशा हल्का-फुल्का बनाए रखते थे। हालांकि, इस सीजन की ट्रॉफी उर्वशी ढोलकिया ने जीती थी, लेकिन निरहुआ की लोकप्रियता बिग बॉस के बाद और बढ़ गई। उनका शो में अंदाज लोगों को खूब भाया।

भोजपुरी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री मोनालिसा भी बिग बॉस के घर का हिस्सा रह चुकी हैं। वे बिग बॉस के दसवें सीजन में नजर आई थीं। मोनालिसा की एंट्री से शो में एक नई रौनक आई। इस सीजन के विजेता मनवीर गुर्जर रहे। उस वक्त मोनालिसा के साथ विक्रांत सिंह राजपूत भी थे, जिनसे उनका खास रिश्ता था। उनकी केमिस्ट्री और बातचीत ने शो को और दिलचस्प बना दिया था। मोनालिसा ने इस मंच से अपनी अलग छवि बनाई और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई।

साल 2019 में 'बिग बॉस सीजन 13' में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी कदम रखा। खेसारी लाल यादव अपने दमदार अभिनय और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बिग बॉस में उनका सफर थोड़ा कम समय का रहा। वे शो में ज्यादा दिन नहीं टिक पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने चर्चा जरूर बटोरी। उनके अंदाज ने लोगों को प्रभावित किया। इस सीजन के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला रहे।

 

 

