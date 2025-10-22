Bigg Boss 19 Romance : बसीर और नेहल का रोमांस देख चिढ़े घरवाले, फरहाना ने रिश्ते को बताया फेक

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 19' दर्शकों को फुल एंटरटेन कर रहा है। शो में तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच खूब लड़ाई देखने को मिल रही है।

लेकिन, अब शो में बसीर और नेहल के बीच प्यार के फूल खिल रहे हैं। दोनों के प्यार के रंग को देखकर घरवालों का रिएक्शन अलग-अलग आ रहा है।

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें बसीर और नेहल शो में कपल बन चुके हैं और दोनों रोमांटिक टाइम बिता रहे हैं। कुछ घरवाले दोनों को देखकर खुश हैं तो कुछ लोग दोनों को फेक बता रहे हैं।

बसीर और नेहल को साथ देखकर कुनिका का कहना है कि आगे क्या होना है, वो सोचना छोड़कर अपना टाइम एंज्वॉय करो। जबकि अभिषेक, गौरव और फरहाना को दोनों फेक लग रहे हैं।

गौरव का कहना है कि मैंने उनको बोला था कि एक हफ्ते तक तो एक्टिंग चालू रखते, इससे घर का माहौल बदल जाता, जबकि फरहाना का कहना है कि गेम में बने रहने के लिए उन्हें फेक लव एंगल खेलने की जरूरत नहीं है, वो खुद में अकेली काफी हैं।

अभिषेक का मानना है कि नेहल और बसीर दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों के बीच कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बसीर और नेहल के लव एंगल से घर का माहौल बदल गया है और शो में आगे बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा।

शो में जल्द ही चम्मचों को लेकर भी लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां गौरव ने चम्मचों को साफ करके नहीं रखा तो कुनिका और बाकी सभी लोग गौरव को टारगेट करते हैं। कुनिका गौरव की ड्यूटी पर सवाल उठाती है कि 10 चम्मच धोने थे, क्यों नहीं धोए। नीलम भी गौरव को चम्मच धोने के लिए कहती हैं। लेकिन, गौरव भड़क जाते हैं और कहते हैं, "किसी भी हालत में चम्मच नहीं धोने वाले।"

ऐसे में सारे घरवाले गौरव के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन, इस बार शो में उनका अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है। अभी तक शो में कहा जा रहा था कि गौरव सेफ साइड खेलते हैं और मुद्दों पर लड़ने से बचते हैं। लेकिन, गौरव ने अपना असली रूप दिखा दिया है।