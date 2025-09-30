मनोरंजन

Bigg Boss Eviction : 'बिग बॉस 19' से आवेज दरबार के बाहर होने से विवाद, फैंस के साथ-साथ सेलेब्स ने भी बताया 'अनफेयर'

बिग बॉस 19 से आवेज दरबार बाहर, फैंस और सेलेब्स ने कहा फैसला स्क्रिप्टेड और अनफेयर
Sep 30, 2025, 04:43 AM
मुंबई: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। हर सीजन की तरह इस बार भी शो में ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और इमोशनल मोमेंट्स की भरमार देखने को मिल रही है। लेकिन हाल ही में हुए एक एविक्शन ने दर्शकों और कई सेलेब्स को हैरान किया है।

दरअसल, बीते रविवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कोरियोग्राफर आवेज दरबार को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताया गया कि उन्हें सबसे कम वोट मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि यह फैसला 'अनफेयर' है और कहीं न कहीं स्क्रिप्टेड भी है।

आवेज दरबार की छवि शो में एक शांत और समझदार कंटेस्टेंट की रही। उन्होंने न तो बेवजह के झगड़े किए और न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार किया। इसलिए उनका शो से बाहर जाना फैंस को सही नहीं लग रहा है। आवेज के एविक्शन पर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि कई सेलेब्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

आरती सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ''अच्छे लोग शो में टिक क्यों नहीं पाते? आवेज को एक और मौका मिलना चाहिए था क्योंकि वह अपने गेम में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था और उसमें गेम खेलने की काबिलियत भी थी। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में केवल शोर मचाने वालों को ही तरजीह देना ठीक नहीं।''

वहीं, एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने भी 'एक्स' पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ''आवेज ने पूरा गेम सम्मान और गरिमा के साथ खेला। न तो उन्होंने किसी को नीचा दिखाया, न ही झगड़ों का सहारा लिया। मुझे उम्मीद है कि शायद शो में उन्हें दोबारा एंट्री मिले।''

फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने कहा कि जिन्हें बाहर जाना चाहिए था उन्हें तो सीक्रेट रूम भेज दिया गया और जो सही मायनों में शो का हिस्सा बनने लायक था, उसे बाहर कर दिया गया। आवेज ने नेगेटिव माहौल में भी खुद को संभाला, टास्क में बढ़िया प्रदर्शन किया और कभी खुद को नीचे नहीं गिराया।

सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने भी इस फैसले को 'अनफेयर' बताया। उन्होंने खासतौर पर इस बात की तरफ इशारा किया कि जिस दिन आवेज को शो से निकाला गया, उसी दिन गौहर खान उन्हें समझाने आई थीं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मेकर्स पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें बाहर करना है?

 

 

