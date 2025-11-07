मनोरंजन

Bigg Boss 19 Promo : तान्या मित्तल की मिमिक्री कर अशनूर कौर ने घरवालों को किया लोटपोट

अशनूर कौर ने बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल की मिमिक्री कर मचाई धूम
Nov 07, 2025, 03:32 PM
बिग बॉस 19: तान्या मित्तल की मिमिक्री कर अशनूर कौर ने घरवालों को किया लोटपोट

मुंबई: बिग बॉस 19 के घर में हमेशा दर्शकों को मनोरंजन, ड्रामा और हंसी का भरपूर मजा मिलता है। गुरुवार को मेकर्स ने दो नए प्रोमो जारी किए, जो दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला प्रोमो अशनूर कौर का है, जिसमें वह घर की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री करती नजर आ रही हैं।

अशनूर ने तान्या के हाव-भाव, उनकी बातचीत करने के अंदाज और छोटे-छोटे इशारों को इतनी बारीकी से कॉपी किया है कि घर में मौजूद सभी लोग हंसी नहीं रोक पाए।

जियो हॉटस्टार पर जारी प्रोमो में अशनूर सबसे पहले घरवालों के पास जाती हैं और हर किसी को इलायची वाला पानी और चाय परोसती हैं। वह तान्या की खराब इंग्लिश का भी मजाक बनाते हुए कहती हैं, ''मुझे स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन मैं वो शब्द यूज करूंगी।'' इसके बाद वह अमाल के पास इलायची चाय लेकर जाती हैं।

अशनूर को तान्या के अंदाज में देख अमाल उठकर वहां से भागने लगता है। अशनूर उनके पीछे-पीछे दौड़ती है और पास बैठकर कहानी सुनाने लगती है। इस दौरान वह कहती है, ''एक था राजा, एक थी रानी।''

अशनूर को बीच में टोकते हुए अमाल कहता है, ''दोनों मर गए, खत्म कहानी।'' इसके बाद तान्या की मिमिक्री करते हुए अशनूर कहती है कि हर बार नेगेटिव नहीं सोचते। ये देख घरवाले हंसी से लोटपोट हो जाते हैं।

वहीं, दूसरे प्रोमो में कैप्टेंसी टास्क की झलक दिखाई गई है। इस टास्क में घरवालों को गिटार के आकार के मंच पर अपनी जगह बनानी होती है और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। फरहाना और मृदुल एक-दूसरे को धक्का देते नजर आते हैं, वहीं कुनिका सदानंद और नीलम गिरी, दोनों मिलकर अभिषेक को बाहर कर देती हैं।

इसके अलावा, प्रोमो में फरहाना गौरव खन्ना पर तंज करती हैं और कहती हैं कि ''जीके का स्टैंडर्ड भी गिर गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है।'' कुल मिलाकर, आने वाले बिग बॉस के एपिसोड में दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ घरवालों के बीच तनाव और झगड़े देखने को मिलेंगे।

--आईएएनएस

 

 

