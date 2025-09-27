मनोरंजन

Bigg Boss 19 Promo : अमाल मलिक और तान्या मित्तल में भिड़ंत, फूट-फूट कर रोई तान्या

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक-तान्या मित्तल की बहस से रिश्तों में आया नया मोड़
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 27, 2025, 06:38 AM
बिग बॉस 19: अमाल मलिक और तान्या मित्तल में भिड़ंत, फूट-फूट कर रोई तान्या

नई दिल्ली: टीवी का मोस्ट एंटरटेनिंग रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर में वीकेंड के वार से पहले एक बार फिर वोट देने को लेकर अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच भिड़ंत हो गई है।

शो में अमाल मलिक और तान्या मित्तल को एक कपल की तरह देखा गया, लेकिन अमाल ने साफ कर दिया कि उनके और तान्या के बीच कुछ नहीं हो सकता। कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है। प्रोमो में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच बहस देखी जा रही है।

प्रोमो में जीशान, तान्या से कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा कि तुम अमाल को वोट दोगी।" तान्या कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है...मैं तो बस मजाक-मस्ती कर रही थी।" इस बात पर अमाल भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी पीठ पीछे अलग बातें करें।

प्रोमो में आगे तान्या रोने लगती हैं और अमाल ही तान्या को चुप कराने आते हैं। दर्शकों को एक बार फिर शो में तान्या का अमाल मलिक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा। तान्या कहती हैं, "तू कभी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देख यार," लेकिन अमाल कहते हैं, "नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिर तू मेरी जगह पर आकर देखे, जैसे तू सबको डायरेक्टली बोलती है…ऐसे आगे जाकर मुझे भी बोलेगी।

प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का कहना है कि अमाल सिर्फ तान्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तान्या सच में अमाल को पसंद करने लगी हैं।

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "तान्या बहुत तेज़ है, कैसे लोगों को अपनी तरफ रखना है, इसको सब पता है।" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या घर के लोगों का निशाना बनती जा रही है, क्योंकि वह दूसरों की तरह न तो चिल्लाती है और न ही गाली-गलौज करती है। कुनिका जैसे लोग उसे छेड़ते रहते हैं, नेहल उसे उकसाता रहता है, और अब अमाल भी लड़ रहा है।"

 

Bigg Boss RelationshipsBigg Boss PromoWeekend Ka VaarAmal MalikBigg Boss fightsTanya MittalBigg Boss 19

Related posts

Loading...

More from author

Loading...