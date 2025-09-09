मनोरंजन

Bhumika Chawla : अभिनेत्री भूमिका चावला ने साड़ी में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, जताया आभार

भूमिका चावला ने इंस्टाग्राम पर सादगी भरे अंदाज और आभार संदेश से जीता दिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 09, 2025, 11:52 AM
अभिनेत्री भूमिका चावला ने साड़ी में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, जताया आभार

मंगलवार: बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री भूमिका चावला ने 'तेरे नाम', 'बद्री', और 'कुशी' जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है। अभिनेत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में उनकी सादगी और खूबसूरती प्रशंसकों का दिल जीत रही है।

भूमिका ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे काले और प्रिंटेड डिजाइन वाली साड़ी में नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना, जिसके साथ बड़े-बड़े झुमके, नोज पिन और हल्का मेकअप उनके लुक को निखार रहा है। खुले बालों में उनकी मुस्कान ने तस्वीरों को और आकर्षक बना दिया।

इस तस्वीर के साथ भूमिका ने कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और करियर के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "रब का शुक्रिया। व्यस्त दिनों में से थोड़ा समय निकालकर भगवान का आभार व्यक्त करें। मैं हर चीज के लिए आभार में जी रही हूं। इस दिन के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, चिड़ियों की चहचहाहट के लिए, इस देश में सुरक्षित होने के लिए, सुबह की ठंडी हवा के लिए।"

उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, खासकर तेलुगु और तमिल सिनेमा, के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "मैं फिल्म इंडस्ट्री और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, तमिल फिल्म इंडस्ट्री को और उन सभी लोगों को जिनके साथ मैंने काम किया। दर्शकों और प्रशंसकों का भी आभार, जिन्होंने मेरे किरदारों को इतना प्यार दिया।"

भूमिका ने अपने कैप्शन में हैदराबाद और चेन्नई में मिले अपनेपन का भी जिक्र किया और सभी से हर दिन आभार व्यक्त करने की अपील की।

उन्होंने लिखा, "बिना दिल से निकले 'शुक्रिया' के ये जिंदगी क्या है? आइए, हर दिन आभार व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढें। आभार के जादू को देखें।"

प्रशंसक उनकी सादगी और सकारात्मक सोच की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स इमोजी के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार करते भी दिखे।

 

traditional lookBhumika ChawlaBollywood actressTamil cinemaInstagram updateTelugu cinemaGratitude Post

Related posts

Loading...

More from author

Loading...