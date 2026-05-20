'भूल भुलैया 2' के 4 साल पूरे होने निर्देशक अनीस बज्मी ने दर्शकों का जताया आभार

मुंबई: निर्देशक अनीस बाज्मी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैय्या 2' ने अपनी रिलीज के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर निर्देशक ने सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों का शुक्रिया अदा किया।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के बीटीएस वीडियो शेयर किए, जिसमें वे कार्तिक आर्यन, तब्बू, कियारा आडवाणी और राजपाल यादव के साथ नजर आ रहे हैं। निर्देशक ने इस क्लिप के बैकग्राउंड में 'भूल भुलैया 2' का टाइटल ट्रैक ऐड किया।

वीडियो में निर्देशक कहते हैं, "ये फिल्म काफी वक्त तक मेरे जहन में रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत समय तक मैंने इस फिल्म में अपना सहयोग दिया है। इसे बनाने में बहुत मजा आया है। इसकी खूबसूरत यादें बहुत समय तक मेरे साथ जुड़ी रहेंगी।"

वीडियो पोस्ट करते हुए अनीस बाज्मी ने फिल्म को लेकर लिखा, "जिस तरह आप सभी ने इस फिल्म को ढेर सारा प्यार और अपनापन दिया, उसकी मस्ती, रहस्य और मनोरंजन को पूरे दिल से अपनाया। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप लोगों के प्यार ने इस सफर को बेहद यादगार और खास बना दिया। 'भूल भुलैया 2' हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगी और इसकी वजह आप सभी हैं।"

'भूल भुलैया 2' 2007 में आई फिल्म 'भूल भुलैया' का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी और तब्बू नजर आए थे।

फिल्म की कहानी रूहान और रीत की है, जो रीत के पैतृक शहर भवानीगढ़ (राजस्थान) पहुंचते हैं। वहां एक रहस्य के कारण सालों से बंद हवेली खुल जाती है, जिसके बाद ठाकुर परिवार में 'मंजुलिका' की आत्मा की वापसी होती है। भूत को भगाने के चक्कर में रूहान 'रूह बाबा' का ढोंग करता है और फिर एक-एक करके कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। फिल्म का संगीत प्रीतम और तनिष्क बागची द्वारा रचित है। फिल्म में 'अमी जे तोमार' और 'भूल भुलैया टाइटल ट्रैक' जैसे गानों को रीक्रिएट किया गया था।

यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। अपनी बेहतरीन कॉमेडी, शानदार डांस और सस्पेंस के कारण दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया।

--आईएएनएस

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