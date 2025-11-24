Dharmendra Demise Tribute : 'आज से सिनेमा के आंगन सूना पड़ गइल', पवन सिंह, रवि किशन समेत भोजपुरी सितारों ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि

मुंबई: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। सोमवार की सुबह उन्होंने जुहू स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को हाल ही में 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और उनका घर पर इलाज चल रहा था।

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया।

धर्मेंद्र को भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने फेसबुक पर धर्मेंद्र के साथ अपनी फोटो साझा करते हुए लिखा, "धर्मेंद्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है। ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, जिंदगी से ही एक रोशन उजाला चला गया हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला—सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले।"

खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज से सिनेमा के आंगन सूना पड़ गइल… धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई। सहृदय श्रद्धांजलि… ओम शांति।''

इसी तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, ''अलविदा बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र जी। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह पूरे बॉलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भावभीनी श्रद्धांजलि।''

रवि किशन ने फेसबुक पर धर्मेंद्र के साथ अपनी एक यादगार फोटो साझा की, जिसमें धर्मेंद्र ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। रवि किशन ने लिखा, ''वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र जी, जिन्हें पूरे देश ने स्नेह से 'ही-मैन' और 'धरम पाजी' के रूप में अपने दिल में बसाया, आज 89 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए। भारतीय सिनेमा के इस महान स्तंभ का जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''छह दशकों से भी अधिक लंबे उनके शानदार सफर ने करोड़ों दिलों को छुआ और हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दीं। मेरे लिए उनका जाना व्यक्तिगत रूप से भी बेहद दुखद है। वे मुझे परिवार की तरह मानते थे और प्यार से 'बीबा मुंडा' कहकर पुकारते थे। उनकी यादें, उनका स्नेह और उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।''

