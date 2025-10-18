मनोरंजन

Sanjana Pandey Film : संजना पांडे की फिल्म 'नईहर ससुराल' अब टीवी पर, जानें कब और कहां देखें

संजना पांडे की ‘नईहर ससुराल’ का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर बी4यू भोजपुरी पर
Oct 18, 2025, 02:34 PM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री संजना पांडे की फिल्म 'नईहर ससुराल' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है। शुक्रवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर प्रीमियर की जानकारी दी।

संजना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का एक क्लिप पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कल शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे 'नईहर ससुराल' बी4यू भोजपुरी टीवी चैनल पर जरूर देखें।"

यह फिल्म दर्शकों को पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मुद्दों की गहराई से रूबरू कराएगी।

संजीव बोहरपी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजना पांडे मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ विनीत विशाल, साहिल खान, स्लेशा मिश्रा, विद्या सिंह, सुजान सिंह, सत्य प्रकाश, प्रेम दुबे, कंचन मिश्रा, निशा तिवारी, भूपेंद्र सिंह, प्रिया दीक्षित, स्वस्तिका, गौरांसी, सौर्य, और आयन जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की कहानी सत्येंद्र सिंह ने लिखी है, जबकि सिनेमैटोग्राफी समीर सैयद ने की है।

हालांकि, मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले रिलीज कर दिया है, जिसमें संजना पांडे का भावनात्मक अभिनय और दमदार डायलॉग्स दर्शकों का ध्यान खींचते हैं। ट्रेलर में भोजपुरी संस्कृति की झलक दिखाने वाले गीत और दृश्य भी हैं, जो कहानी को और आकर्षक बनाते हैं। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी रोशनी डालती है।

'नईहर ससुराल' की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पति की मृत्यु के बाद ससुराल वाले उसे और उसकी दो बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। ससुराल में घरेलू काम के बोझ तले दबी महिला को उसके मायके वाले अपने साथ ले जाते हैं। कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब परिवार उसकी दूसरी शादी करवाता है। यह फिल्म परिवार, प्रेम और नई शुरुआत की कहानी को भावनात्मक और मनोरंजक अंदाज में पेश करती है।

दर्शक इस फिल्म को बी4यू भोजपुरी चैनल पर 18 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे देख सकते हैं।

 

 

