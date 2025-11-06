Nidhi Jha Baby Girl : ढोल-ताशे से निधि झा और यश कुमार ने किया बिटिया का स्वागत, नाम से भी उठाया पर्दा

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री निधि झा ने बुधवार को अपनी जिंदगी का एक बेहद खास और प्यारा पल साझा किया। हाल ही में दूसरी बार मां बनी निधि ने धूमधाम से घर में बेटी का स्वागत किया। इस दौरान उनके पति व भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने एक्टर यश कुमार भी इमोशनल हो गए। इस मौके पर परिवार के सभी लोग मौजूद रहे।

निधि झा ने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह और यश कुमार अपनी नन्ही बेटी का धूमधाम से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत में दिखा कि घर को सजाया गया है, ढोल-ताशे बज रहे हैं, और घर के सभी सदस्य खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे घर में रंग-बिरंगे गुब्बारे और फूलों से सजावट की गई है, जो इस खुशी के मौके को और भी खास बना रही है।

वीडियो में यश कुमार बेटी को गोद में लिए उसका तिलक करवाते हैं। इसके बाद वह बेटी के पैरों की छाप लेते हैं और उसे घर के अंदर ले जाते हैं। इस दौरान दोनों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखता है।

वीडियो के बैकग्राउंड में यश कुमार का बेहद लोकप्रिय गाना 'ओ मेरी बिटिया' चल रहा है। यह गाना अपनी शानदार धुन और भावनात्मक बोल के लिए दर्शकों के बीच काफी मशहूर है। इस वीडियो में यह गाना उसे और भी खूबसूरत बना रहा है। वीडियो के आखिर में दोनों अपनी बेटी के नाम की घोषणा करते हैं।

निधि और यश ने अपनी बेटी का नाम 'शिवांशी' रखा है। यह नाम उनके पहले बच्चे, बेटे शिवाय के नाम से मेल खाता है।

निधि झा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ''हमारी जिंदगी में अपनी नन्ही परी का स्वागत करते हुए हमारा घर खुशियों से भर गया है। हमने अपनी नन्ही राजकुमारी का नाम 'शिवांशी' रखा है। कृपया उस पर अपना सारा प्यार और आशीर्वाद बरसाएं।''

निधि झा और यश कुमार का रिश्ता हमेशा से ही चर्चा में रहा है। दोनों ने साल 2022 में शादी की थी, और इससे पहले वे कई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं। उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली, और लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया।

