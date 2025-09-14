Bhojpuri Actress Tradition : जितिया व्रत के मौके पर निधि झा का खास पोस्ट, बेटे शिवाय के लिए मांगी दुआ

मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री निधि झा ने रविवार को जितिया व्रत के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनकी पारिवारिक झलक देखने को मिल रही है। उनकी इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत मंदिर के अंदर जाने से होती है, जहां निधि झा अपने बेटे शिवाय के साथ नजर आ रही हैं। इसमें उनके पति यश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस पारिवारिक खुशी को दोगुना कर रहे हैं। वह बेटे शिवाय के साथ खेल रहे हैं।

वीडियो में निधि का पारंपरिक लुक बहुत ही सुंदर और साधारण है, उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है और सिर पर 'जय माता दी' की चुन्नी बांधी हुई है। वहीं, शिवाय के सिर पर भी 'जय माता दी' की चुन्नी नजर आ रही है। वीडियो में कई प्यारे पल दिखाए गए हैं, जिसमें निधि का बेटे के साथ डांस करना और उसके गालों पर प्यार से किस करना भी शामिल है।

पूरे वीडियो में एक सुकून भरा, खुशहाल पारिवारिक माहौल नजर आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए निधि झा ने कैप्शन में लिखा, ''भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखें।''

एक्ट्रेस ने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर भोजपुरी जितिया गीत 'अमर हो उमिरिया ललनवा के' का इस्तेमाल किया, जिसे अलका सिंह पहाड़िया ने अपनी मधुर आवाज में गाया है।

बता दें कि जितिया व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुरक्षा और सफलता के लिए रखती हैं। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है।

जितिया व्रत एक मां के असीम प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत में माताएं निर्जला उपवास करती हैं, ताकि उनकी संतान हर विपत्ति से बची रहे।