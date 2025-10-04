Nidhi Jha Pregnancy : प्रेग्नेंसी जर्नी में पति यश की वजह से रोने को मजबूर निधि झा, दुखी मन से किया पिता को याद

नई दिल्ली: टेलीविजन और भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस निधि झा अपना फैमिली टाइम एंज्वॉय कर रही हैं।

एक्ट्रेस एक बेटे की मां हैं और दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। निधि ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी थी, लेकिन अब वो अपने पति की वजह से रो रही हैं।

एक्ट्रेस निधि झा ने अपने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वो खिड़की का सहारा लेकर रो रही हैं। एक्ट्रेस के चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू हैं।

एक्ट्रेस के रोने की वजह भी उनके पति हैं। दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने पति यश कुमार के गाने 'बिटिया' पर रील बनाई है, और गाने के साथ बिटिया के पराई होने के दर्द को भी बखूबी समझा है।

इसी गाने पर एक्ट्रेस काफी इमोशनल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पिता की याद सता रही है।

यश कुमार का गाना 'बिटिया' फिल्म 'चाची नंबर-1' का है। गाना 1 साल पहले रिलीज हुआ था। इस गाने को यश कुमार और खुशबू जैन ने गाया और लिरिक्स राजेश मिश्रा ने लिखे।

गाने पर लगभग 90 लाख व्यूज आ चुके हैं। बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म में यश कुमार के अलावा राधे कुमार, दिव्या शर्मा, अमित शुक्ला, बेबी दीक्षा मिश्रा, सी.पी. भट्ट, चंदन कुमार, रक्षा गुप्ता, नवशाद शेख, मनोज टाइगर और अनुप लोटा तिवारी जैसे स्टार्स हैं। यह फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है।

एक्ट्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी। उन्होंने अपनी कपल फोटो पोस्ट कर लिखा था, "नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी दोस्त, मित्र और हमारे सभी शुभचिंतकों को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक और सदस्य बहुत जल्दी आने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि अपने परिवार में आने वाले इस नए सदस्य को आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें।"