Nidhi Jha Baby Girl : भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा बनीं दूसरी बार मां, दिया बेटी को जन्म

भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा दूसरी बार मां बनीं, यश कुमार संग बेटी के जन्म पर खुशी की लहर
Oct 30, 2025, 06:33 AM
मुंबई: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री निधि झा ने गुरुवार को अपने जीवन के एक बेहद खास और खुशी से भरे मौके को सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा किया।

उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक खुशखबरी दी कि वह दूसरी बार मां बनी हैं। उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का खासा ध्यान आकर्षित किया। फैंस लगातार उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं।

दरअसल, निधि झा ने बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने अपनी बेटी संग एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और कैप्शन में बड़े ही भावुक शब्दों में लिखा, "दरअसल, निधि झा ने बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने अपनी बेटी संग एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और कैप्शन में बड़े ही भावुक शब्दों में लिखा, "लक्ष्मी आईं हैं। समस्त भोजपुरिया जहान, आप सभी मेरा परिवार हैं। आज सुबह हमारे परिवार में बिटिया रानी आई हैं। आप सभी हमारी लक्ष्मी बिटिया को बहुत सारा आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद।"

निधि झा की निजी जिंदगी भी उनकी फैन फॉलोइंग जितनी ही दिलचस्प है। उन्होंने साल 2022 में भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता यश कुमार से शादी की थी। दोनों की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी चर्चित रही है। दोनों ने एक-दूसरे के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया। उनका रिश्ता सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं रहा। दोनों की नजदीकियां साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट से बढ़ना शुरू हो गई थीं, और इसी साल यश का अपनी पहली पत्नी अंजना सिंह के साथ तलाक भी हुआ था।

सेट पर शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदली, इसका पता खुद दोनों को भी धीरे-धीरे चला। लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2022 में शादी का फैसला किया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा। अब दूसरी बार मां बनने की खबर ने उनके परिवार में खुशियों का माहौल और भी बढ़ा दिया है।

--आईएएनएस

 

 

