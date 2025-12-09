'भय- द गौरव तिवारी मिस्ट्री' की शूटिंग के दौरान उड़ी रातों की नींद : करण टैकर

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेताओं के लिए किसी ऐसे शख्स की भूमिका निभाना हमेशा एक चुनौती होती है, जो हमारे बीच नहीं है और जिसकी कहानी में गंभीर और संवेदनशील पहलू हों। ऐसा ही अनुभव अभिनेता करण टैकर ने अपने नए शो 'भय- द गौरव तिवारी मिस्ट्री' के लिए किया।

इस शो में करण टैकर भूत-प्रेत और अजीब घटनाओं के मामले की जांच करने वाले मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

गौरव तिवारी का जीवन और उनका काम कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, लेकिन उनके निधन के पीछे की दुखद कहानी ने उनके व्यक्तित्व को और भी गहरा बना दिया। करण टैकर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इस भूमिका के लिए अपनी तैयारी और चुनौतियों के बारे में बताया।

करण ने कहा, ''गौरव तिवारी की भूमिका निभाना मेरे लिए आसान नहीं था। शूटिंग के दौरान कई बार नींद नहीं आती थी। इससे मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता था। मैं किरदार को इतनी गहराई से महसूस करता था कि कभी-कभी काम के बाद घर लौटते समय मां को मैसेज करना पड़ता कि क्या वह मेरे पास बैठ सकती हैं या मेरे साथ चाय पी सकती हैं।''

करण ने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि इस किरदार में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सेट पर जो भावनाएं और गंभीरता महसूस करते थे, उसे घर लौटकर भी बंद करना मुश्किल हो जाता था।

उन्होंने कहा, ''अगर यह सिर्फ एक सामान्य हॉरर शो होता, जिसमें काल्पनिक कहानी होती, तो अभिनय करना कहीं आसान होता। लेकिन, असली व्यक्ति और उसकी सच्ची कहानी को स्क्रीन पर लाना पूरी तरह अलग अनुभव था। मुझे अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए मां की मदद लेनी पड़ी।''

करण ने गौरव तिवारी के अंतिम समय की कुछ बातें भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि गौरव ने अपने परिवार और करीबी लोगों से बार-बार कहा था कि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा है। वे असहज महसूस कर रहे थे।

शो के बारे में बात करते हुए करण ने कहा, ''मेरा मकसद गौरव तिवारी की विरासत और उनके काम को सही तरीके से दिखाना था। मुझे उम्मीद है कि दर्शक मेरी मेहनत को समझेंगे और गौरव तिवारी और उनकी टीम की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मुझे खुशी है कि शो का अनुभव और प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। यह दर्शकों के दिलों में गौरव की याद और काम को जीवित रखेगा।''

सुपरनैचुरल थ्रिलर 'भय- द गौरव तिवारी मिस्ट्री' एक सच्ची कहानी से जुड़ा अनुभव देता है।

इसका डायरेक्शन रॉबी ग्रेवाल ने किया है। इसमें करण टैकर के अलावा, अभिनेत्री कल्कि केकलां भी मुख्य भूमिका में हैं। सीरीज में वह आइरीन वेंकट नामक पत्रकार के किरदार में हैं, जो गौरव तिवारी के काम को एक्सपोज करना चाहती है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम