भुवन अरोड़ा ने खोला राज, सिर्फ 15 दिनों में पूरी की 'जनावर - द बीस्ट विदिन' की शूटिंग  

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता भुवन अरोड़ा की नई वेब सीरीज 'जनावर - द बीस्ट विदिन' रिलीज हो चुकी है। ज़ी5 पर रिलीज हुई इस सीरीज में भुवन अरोड़ा सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। इस सीरीज को शचिंद्र वत्स ने डायरेक्ट किया है।

भुवन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उन्होंने इस सीरीज की शूटिंग बस 15 दिनों में पूरी की।

'जनावर - द बीस्ट विदिन' की शूटिंग के अनोखे अनुभव को याद करते हुए भुवन अरोड़ा ने कहा: "शचिंद्र वत्स सर की सबसे अच्छी बात थी कि उनको अपना एडिट पता था। मुझे लगता है कि एक निर्देशक और अभिनेता का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है और मैंने उनके साथ ऐसा किया। हमने इसे बहुत कम समय में शूट किया। मुझे लगता है कि हमने पूरे 15 दिनों तक शूटिंग की, इतने दिनों में हमने इसे पूरा शूट कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि हमने यह कैसे किया।"

इस सीरीज में सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार की कहानी है, जो एक सिर कटी लाश, गायब सोना और एक लापता आदमी की वजह से अपराध के क्रूर जाल में फंस जाता है। इससे उसका छोटा सा संसार अंदर तक हिल जाता है। जैसे-जैसे हेमंत गहराई में उतरता है, उसका सामना न केवल खतरनाक अपराधियों से होता है, बल्कि पूर्वाग्रह, राजनीतिक दबाव और हर इंसान के अंदर छिपे शैतानों से भी होता है।

इस शो में भगवान तिवारी, अतुल काले, वैभव यशवीर, इशिका डे, विनोद सूर्यवंशी, अमित शर्मा, बदरुल इस्लाम और दीक्षा सोनलकर जैसे कलाकार हैं। आरंभ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है।

भुवन अरोड़ा को ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘तेवर’ और ‘नाम शबाना’ जैसी फिल्मों में छोटी मगर दमदार भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें अभिनेता शाहिद कपूर के साथ क्राइम ड्रामा सीरीज ‘फर्जी’ के लिए भी याद किया जाता है। पिछले साल भुवन को कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में उनके दोस्त के रोल में देखा गया था। उन्हें पिछली बार वेब सीरीज ‘दुपहिया’ में देखा गया था। इस सीरीज में भी उनके किरदार को खूब सराहा गया था।

--आईएएनएस

जेपी/एएस